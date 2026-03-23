EsSalud confirma que hijos mayores de 18 años pueden ser asegurados: este es el requisito

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) ha confirmado que durante el 2026 se mantiene la posibilidad de afiliar a hijos mayores de 18 años dentro de su cobertura familiar. Esta medida ha generado interés entre miles de asegurados que buscan ampliar la protección de sus familiares, especialmente en un contexto donde el acceso a servicios de salud resulta clave.

De acuerdo con información institucional, la afiliación de familiares no es automática, sino que responde a condiciones específicas que deben ser evaluadas antes de su aprobación. Esto implica que los asegurados deben cumplir con ciertos lineamientos definidos por el sistema de seguridad social en el Perú.

Según EsSalud, el proceso de registro requiere la presentación de documentación básica que permita validar el vínculo familiar y la situación del beneficiario. Entre estos documentos se incluyen formularios oficiales, datos personales actualizados y otros requisitos administrativos necesarios para iniciar el trámite.

Información difundida por EsSalud

Cuál es el requisito indispensable para la afiliación

El punto determinante para asegurar a un hijo mayor de 18 años es uno solo. Se trata de una condición obligatoria que debe ser acreditada mediante evaluación médica y validada por EsSalud. Sin este requisito, el proceso no puede continuar.

Según EsSalud, el hijo mayor de edad debe contar con una incapacidad total y permanente para trabajar, certificada por la propia entidad a través de sus procedimientos médicos. Este criterio es el que permite que sea considerado como derechohabiente dentro del sistema.

Además, este diagnóstico debe estar debidamente sustentado y registrado, ya que forma parte del análisis técnico que realiza la institución antes de aprobar la afiliación. No cumplir con esta condición impide el acceso al seguro bajo esta modalidad, independientemente de otros factores.

Cómo funciona la cobertura familiar actualmente

El modelo de EsSalud prioriza la protección de personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, la inclusión de hijos mayores de edad responde a criterios estrictos y no a una ampliación general del beneficio.

Según EsSalud, la cobertura familiar continúa enfocándose en garantizar atención médica a quienes realmente lo requieren, manteniendo un sistema ordenado y sostenible. Esto implica que cada solicitud es evaluada de manera individual, considerando tanto aspectos médicos como administrativos.

En ese sentido, la afiliación de hijos mayores de 18 años en EsSalud durante 2026 está permitida, pero bajo una condición específica que define el acceso al beneficio. La cobertura familiar, el requisito clave y el proceso de afiliación en EsSalud siguen siendo elementos centrales para entender cómo funciona el seguro social en el país.