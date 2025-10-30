Contraloría inicia operativos de control para determinar las condiciones de casi 500 comisarías de todo el Perú

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República inició este jueves 30 de octubre, el operativo nacional de control denominado: "Comisarías Básicas PNP 2025", con la finalidad de determinar las condiciones en las que se encuentran 466 dependencias policiales de todo el Perú.

Para esta intervención, informaron, cerca de 700 auditores fueron desplegados a las 25 regiones policiales del país, con el objetivo de constatar todo lo relacionado a infraestructura, dotación y equipamiento, sistema de atención de denuncias y otros servicios que se brindan a la ciudadanía. Cabe señalar que, en supervisarán el 35 % de un total de 1 318 comisarías.

#ContraloríaEnAcción 🚨 ¡Iniciamos operativo de control nacional a casi 500 comisarías del país! Cerca de 700 auditores supervisarán lo relacionado a infraestructura, dotación policial, atención de denuncias y otros servicios policiales. 📲 https://t.co/vR09UeqbpK pic.twitter.com/rnj8H0J432 — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) October 30, 2025

Primeras inspecciones en Lima Metropolitana

De acuerdo con la comisión de control liderada por el contralor general, César Aguilar Surichaqui, fueron halladas en la comisaría de Ciudad y Campo en el Rímac, armas con 40 años de antigüedad, mal estado de los chalecos antibalas, insuficiente número de radio transmisores, así como techos y paredes afectados por la humedad, urinarios inservibles, deterioro del mobiliario, entre otros.

Mientras tanto, en San Juan de Miraflores, otra comitiva, encabezada por el vicecontralor Marco Argandoña, inspeccionó la comisaría de Pamplona I, donde encontraron escaleras oxidadas, habitaciones con techos en mal estado, chalecos antibalas con una operatividad de 35 años, proyectiles de arma de fuego oxidados, cables de luz expuestos, motos nuevas empolvadas por la falta de capacitación al personal policial para su operatividad, entre otros deficiencias.

Cabe precisar que el operativo de la Contraloría se realiza como resultado de las visitas de control a las comisarías de La Huayrona y Zárate en San Juan de Lurigancho, donde identificaron 14 hechos adversos relacionados a condiciones inseguras de la infraestructura.

Además, de la falta de un plan de patrullaje por sectores, ambientes deteriorados, precariedad del mobiliario, insuficiente dotación de equipos como laptops o impresoras, remisión fuera del plazo de las denuncias por violencia contra la mujer al Juzgado de Familia y al Ministerio Público, entre otros.

¿Hasta cuándos se realizarán los operativos?

Según lo referido por la Contraloría, las comisarías básicas constituyen la célula esencial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se clasifican en tipo A, B, C, D y E en función al área de local, número de efectivos policiales, población de la jurisdicción, entre otros.

En ese sentido, el operativo de control a las comisarías se realizará hasta el 5 de noviembre, tras lo cual se emitirán los informes de control respectivos, cuyos resultados serán notificados al titular del Ministerio del Interior y a la Dirección de la Policía Nacional del Perú para que se tomen las acciones correctivas correspondientes.

"Con este operativo vamos a hacer un diagnóstico para informar a las autoridades correspondientes y al Congreso la realidad de las comisarías. Hay que hacer algo, todos tenemos que poner el hombro si queremos combatir la delincuencia. Tenemos que tener capacidad de respuesta y de prevención", indicó el contralor.

De esta manera, se empieza a atender una problemática latente al interior de la PNP por la grave exposición al peligro al que se encuentran los policías y ciudadanos que acuden a sus comisarías.