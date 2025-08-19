Coordinadora de Transporte de Lima y Callao no acatará paro del 21 de agosto: Su motivación es política

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, anunció que no participarán en el paro convocado para el próximo jueves 21 de agosto, ya que, a su criterio, este ha sido declarado con fines "políticos".

Rechazan participación en paro

Durante su conversación con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, Héctor Vargas, recalcó que "como empresarias responsables del sector transporte" no pueden acudir a un lugar donde no se ha coordinado una plataforma de lucha o reclamo.

"Solo buscan llamar la atención, porque tienen apuro por las elecciones. El móvil de esta paralización es político", declaró.

Resaltó que, en su gremio en dos oportunidades realizaron un reclamo referente a la inseguridad y atentados que viven los que laboran en el sector, sin embargo, el Gobierno no los escuchó.

Asimismo, instó a que en los siguientes comicios no se voten por los mismos partidos políticos que actualmente tienen presencia en el Estado, ya que, a su criterio, todos "se han confabulado para no hacer nada" contra la criminalidad.

En ese sentido, reclamó que el Ejecutivo, en lugar de estar comprando autos de alta gama para la Policía, debería destinar esa gran cantidad de dinero para invertir en mejores equipamientos para las fuerzas del orden.

"Lo que nos queda a nosotros es: o hacemos una insurrección, y nos llaman subversivos, que estamos en contra del Estado, o utilizamos esa arma poderosa de los votos y no votar por ellos", concretó.

A favor de sistema integrado de transporte

En su intervención en nuestro medio, Vargas subrayó estar a favor de un sistema integrado de Transporte para Lima y Callao, como el Metropolitano, destacándolo como una solución para todos los países que integran el tercer mundo.

Añadió que el Gobierno debe poner mayor observación en este rubro, ya que, según indicó, más del 80% de la población capitalina utiliza el transporte público para movilizarse diariamente.

Terminó el diálogo argumentando que, con su rechazo a la participación en la paralización, son 70 empresas formales de transporte no acudirán al paro.

"No vamos a parar, pero sí vamos a reclamar con congruencia en cuanto espacio tengamos para decir lo que estamos manifestando". culminó.

De esta manera, se conoció que, la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao no participará en la paralización de transporte público, convocado para el próximo jueves 21 de agosto, debido a que consideran que la motivación es meramente política.