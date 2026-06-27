Mininter refuerza patrullaje nocturno: medida priorizará los puntos con mayor incidencia de extorsiones

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La creciente ola de extorsiones y ataques contra empresas de transporte llevó al Ministerio del Interior (Mininter) a reforzar el patrullaje preventivo en las rutas consideradas de mayor riesgo. La medida priorizará los horarios nocturnos, cuando se registra una mayor incidencia de delitos contra transportistas y pasajeros.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera, durante una mesa de trabajo en la que participaron representantes del sector transporte, funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). El objetivo es fortalecer la presencia policial en los puntos críticos identificados por las propias empresas y la Policía Nacional.

Según el Mininter, el despliegue se concentrará en terminales, paraderos y zonas aledañas donde se han reportado amenazas, atentados y cobros extorsivos que afectan a conductores y empresarios del rubro.

Patrullaje se enfocará en horarios críticos

Las autoridades precisaron que el reforzamiento policial se realizará principalmente durante la noche y se extenderá hasta la medianoche, horario en el que se han detectado mayores riesgos para las unidades de transporte.

El viceministro Olivera señaló que la seguridad de los transportistas también implica proteger a miles de ciudadanos que utilizan diariamente el transporte público para acudir a sus centros de trabajo, estudios o retornar a sus hogares.

Durante la reunión, los representantes de las empresas expusieron las amenazas que enfrentan y señalaron cuáles son las rutas y horarios donde se concentran los hechos delictivos. Esta información servirá para optimizar el despliegue policial y coordinar acciones con los gobiernos locales.

Extorsiones mantienen en alerta al sector

En los últimos años, diversas empresas de transporte han denunciado amenazas, atentados y asesinatos vinculados al cobro de cupos por parte de organizaciones criminales. La situación ha provocado paralizaciones, protestas y constantes pedidos de mayor presencia del Estado.

Algunas compañías han sido víctimas de ataques armados y atentados contra sus unidades, mientras que conductores y cobradores han denunciado amenazas constantes por parte de extorsionadores.

Ante este panorama, el Mininter señaló que continuará realizando mesas de trabajo con los gremios del sector para identificar nuevos puntos críticos y fortalecer las estrategias de prevención.

El reforzamiento del patrullaje representa una respuesta inmediata frente a la inseguridad que afecta al transporte público. Sin embargo, especialistas y transportistas coinciden en que las medidas deberán mantenerse en el tiempo para devolver la tranquilidad a conductores y pasajeros y reducir el impacto de la criminalidad en las calles del país.