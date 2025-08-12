Corredor Rojo ampliará su ruta 204 y tendrá cuatro nuevos paraderos: Entérate dónde estarán ubicados

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó la implementación de cuatro nuevos paraderos en el trayecto del corredor Rojo - ruta 204 (San Miguel y Pachacámac).

Con el objetivo de acelerar el traslado de sus usuarios y mejorar su servicio, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio a conocer oficialmente el nuevo recorrido de sus unidades.

¿Dónde estarán ubicados los paraderos?

De acuerdo con la información difundida en sus plataformas, los buses del corredor Rojo circularán por las avenidas Javier Prado Oeste y Brasil (vía auxiliar), así como, por los jirones Cuzco y Libertad, para luego retomar su rumbo por avenida La Marina.

En esa línea, en sentido contrario, las unidades de transporte público circularán por las avenidas La Marina (auxiliar), Brasil (auxiliar) y Javier Prado Oeste, con destino hacia el distrito de La Molina.

🚍 ¡Atención usuarios del corredor Rojo!

La ruta 204 ahora tendrá un nuevo recorrido y 4 paraderos adicionales por sentido:

📍Pasará por la avenida Javier Prado Oeste, Brasil (vía auxiliar.), los jirones Cuzco y Libertad, retomando por avenida La Marina. pic.twitter.com/0ELNauCH8c — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 12, 2025

Con referente a los nuevos paraderos que la ATU implementará, estos estarán ubicados en las avenidas y jirones mencionados, contarán con su respectiva señalización y orientares para facilitar de información a los usuarios. Cabe señalar que, los pasajes se mantienen en S/ 2.40 para el público en general y S/ 1.20 para estudiantes.

Más sobre el corredor Rojo

Antes de esta la anunciada ampliación, la ruta 204 contaba con 46 paraderos por sentido, incluyendo puntos clave como San Juan Bautista, Víctor Malásquez, La Molina, Camacho, San Luis, Aviación, Pershing, Salaverry, Universitaria y Rafael Escardó en el trayecto de ida; y Rafael Escardó, Parque de las Leyendas, Sucre, Salaverry, Javier Prado, Nicolás Arriola, San Luis, Universidad de Lima, Camacho, Flora Tristán y Molicentro en el retorno.

Con la modificación de la ruta, la unidades ahora recorrerán los distritos de Cieneguilla, Pachacámac, La Molina, Ate, San Borja, San Isidro, Jesús María, Pueblo Libre y San Miguel, fortaleciendo así, la conectividad en Lima Metropolitana en los horarios de lunes a sábado entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., mientras que los domingos funcionará hasta las 10:30 p. m.

Ruta 2024 del corredor Rojo

Cabe destacar que, la ATU seguirá coordinando con las municipalidades y la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar la seguridad en todos los paraderos. Asimismo, realizarán operativos de fiscalización contra el transporte informal en todos los paraderos del servicio.

De esta manera, desde la ATU amplían el servicio del corredor - rojo 204 para el beneficio de sus usuarios, quienes a diario abordan las unidades para ir a sus trabajos, casas de estudios, casas y otros destino de la capital.