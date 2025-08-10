PNP: Más de 8 mil vehículos se encuentran inoperativos en medio de lucha contra la inseguridad

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exponencial incremento de la inseguridad, la delincuencia, el sicariato y la extorsión en gran parte del país, se ha convertido en uno de los principales flagelos a combatir por parte del gobierno de Dina Boluarte.

Lamentablemente, los esfuerzos hechos por Ejecutivo parecen ser insuficientes ya que a diario se siguen reportando hechos criminales contra diferentes sectores de la población. A eso se le suma que la Policía Nacional del Perú no cuenta con los recursos logísticos necesarios para realizar su labor al pie de la letra.

Más de 8 mil vehículos de la PNP se encuentran inoperativos

Esto se ha visto reforzado luego de la preocupante información vertida por la Dirección de Logística y a la Dirección de Administración de la PNP la cual indica que más de 8 mil vehículos se encuentran inoperativos lo que representa un 40 % de su flota total.

De estas unidades, 1,660 motos son recuperables, mientras 2,101 ya no cuentan con solución alguna. A su vez, hay 1,362 camionetas recuperables y 1,953 irrecuperables. En el caso de los autos, hay 103 recuperables y 468 irrecuperables.

En total, hay 12, 219 vehículos operativos, 3, 354 aún pueden volver a las calles tras recibir auxilio mecánico, pero más de 4 mil ya no podrán ser utilizados para ninguna actividad. Una cifra preocupante para una institución sobre la que recae la principal responsabilidad de combatir la inseguridad ciudadana.

Agente de la PNP compró su propio chaleco

Días atrás, dos efectivos de la PNP fueron atacados a balazos por delincuentes en una peligrosa calle de La Victoria. Uno de estos agentes no resistió las heridas y perdió la vida. Luego de este lamentable incidente, los familiares revelaron que José Gabriel Munive Gurmendi se había comprado con sus propios medios le chaleco antibalas que utilizaba al momento del ataque.

Como era de esperarse, las críticas apuntaron directamente contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien se defendió de estos comentarios negativos. De acuerdo a sus palabras, su gestión está lidiando con el abandono de anteriores gobiernos los cuales no invirtieron lo necesario para implementar debidamente a la policía.

"Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores, este Gobierno el año pasado ha hecho un proceso para la adquisición de más de 3 mil chalecos, pero lamentablemente, tenemos que cumplir con la normativa (...)", indicó.

