Corredor Rojo regresa a la Carretera Central en Ate y tendrá una nueva tarifa promocional

31/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio 209 del Corredor Rojo circulará nuevamente por la avenida Nicolás Ayllón (Carretera Central), en el distrito de Ate.

A través de un pronunciamiento, la ATU indicó que, este regreso del bus, se debe a la culminación de las obras de construcción de las estaciones Vista Alegre (E25) y Javier Prado (E26) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

El recorrido del servicio 209 del Corredor Rojo

Este servicio inicia su recorrido en el paradero Tagore, ubicado en la intersección de la avenida Metropolitana y la calle Mar de las Marianas. Posteriormente, el servicio 209 recorre las avenidas Nicolás Ayllón (Carretera Central), Separadora Industrial y Huarochirí, con dirección a San Miguel.

En sentido opuesto, hacia Ate, va por las avenidas Huarochirí, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón (Carretera Central) y Prolongación Javier Prado Este.

Los vecinos de las urbanizaciones Mayorazgo, Los Claveles, Tilda, Ceres, Sol de Vitarte, Los Ángeles, Fortaleza, Virgen del Carmen, Barbadillo, entre otros, se ven beneficiados con el retorno de la ruta original del servicio 209 del Corredor Rojo.

Tarifa promocional del servicio 209 del Corredor Rojo

Desde el 2 de enero del 2025, la ATU, en coordinación con la empresa concesionaria del corredor Rojo, iniciará un plan piloto de una nueva tarifa promocional en el servicio 209.

Esta medida consiste en devolver el 50% del pasaje a los usuarios que aborden un bus en cualquiera de los paraderos, desde el paradero inicial Tagore, en Ate, y desciendan en el paradero Flora Tristán, en La Molina.

Personal del corredor Rojo estará presente en este último paradero con un dispositivo electrónico que permitirá devolver a los usuarios S/1.17, el equivalente a la mitad del pasaje cobrado al validar su tarjeta cuando subió al bus.

Horario del transporte público durante el 01 de enero

Los corredores complementarios operarán en sus rutas habituales de 5 a.m. a 10:30 p.m. La Línea 1 del Metro de Lima y Callao estará en funcionamiento de 5:30 a.m. a 10 p.m., con una frecuencia de trenes de 8,5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria. La Línea 2 funcionará en su horario acostumbrado de 6 a.m. a 11 p.m.

El Metropolitano operará con sus servicios regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Las rutas alimentadoras seguirán funcionando hasta las 11 p. m.

De esta manera, el servicio 209 del Corredor Rojo circulará nuevamente por la Carretera Central, ello luego de que culminaran las obras de construcción de las estaciones Vista Alegre y Javier Prado de la Línea 2.