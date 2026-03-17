Corredor Rosado: ATU da inicio al carril exclusivo que interconectará a Lima y Callao desde la Av. Tomás Valle

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco más de dos meses de su anuncio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio inicio del que será el nuevo corredor Rosado, vía exclusiva que interconectará en menor tiempos a los vecinos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

El trayecto por donde circularán las unidades de transporte público autorizados por la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es la avenida Tomás Valle, a lo largo de sus 6,1 kilómetros de extensión que va desde la avenida Túpac Amaru, en Independencia, y la avenida Faucett, en el "Primer Puerto".

ATU pone en marcha primer carril bus rosado para viajes más rápidos entre el Callao y Lima 📿🚌



▶️El carril exclusivo beneficiará a 57 rutas autorizadas, que ahora podrán desplazarse con mayor fluidez y seguridad. pic.twitter.com/qszxMwJtyL — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 17, 2026

Primera etapa estará lista antes que acabe marzo

De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, el carril bus rosado funcionará entre las avenidas Faucett y Angélica Gamarra, en el Callao, en una primera etapa, quedando pendiente el resto de la vía, la cual quedará totalmente habilitada antes de fines de marzo.

"Hoy contamos con condiciones que mejoran la velocidad y la seguridad con la que se desplazan los vehículos. Reducir el tiempo de viaje es un objetivo concreto de cara al ciudadano", afirmó.

La medida beneficiará a los usuarios de las 57 rutas autorizadas que circulan por esta vía, donde también podrán circular los taxis autorizados. Asimismo, el carril exclusivo estará identificado con la demarcación de una franja azul pintada sobre la vía, señalización vertical y elementos segregadores, como bolardos, delineadores y bordillos.

Más sobre el corredor rosado

De manera progresiva, los buses autorizados tendrán una franja rosada en la parte delantera para que los usuarios puedan identificarlos fácilmente. Vale mencionar que, este carril es el primero de una red de ocho carriles bus rosados que la ATU implementará en las principales vías que conectan Lima y Callao.

A finales de enero la ATU anunció que, entre los meses de abril y junio se inaugurará el tercer corredor entre la avenida Perú-Bertello-Izaguirre y en el segundo semestre se implementarán dos corredores más en las avenidas Haya de la Torre y Dos de Mayo.

Para el desarrollo de estas propuestas, las autoridades del Callao y de la ATU coincidieron en la necesidad de ejecutar proyectos de infraestructura vial complementarios, como el mejoramiento de la prolongación Naranjal en el tramo Néstor Gambetta-Paramonga, la optimización de ejes viales existentes, la construcción del puente Naranjal-Chillón y la mejora de intersecciones en la avenida Néstor Gambetta.

Durante los primeros días, personal de la ATU orientará a los usuarios en los paraderos sobre cómo funciona el carril exclusivo. También habrá fiscalizadores para evitar que vehículos particulares o informales invadan esta vía.