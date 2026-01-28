RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
ATU implementará Corredor Rosado que unirá Lima y Callao: Menor tiempo de viaje y mejor conectividad

La Autoridad de Transporte Urbano anunció la implementación del Corredor Rosado el cual partirá desde el Callao recorriendo avenidas principales y recortando el tiempo de viaje para los pasajeros.

Corredor Rosado recorrerá Lima y Callao en menos tiempo.

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/01/2026

Para nadie es un secreto que el transporte público en Lima y Callao es una de las problemáticas más agudas para las autoridades de nuestro país. A diario, millones de ciudadanos tardan horas en llegar a sus respectivos centros de estudio, trabajo, entre otros, sin tener una solución a corto o largo plazo.

ATU implementará Corredor Rosado

Pese a ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao busca aliviar los recorridos y tiempos de viaje a lo largo y ancho de la capital y el primer puerto. Con el pasar de los años, la entidad ha implementado una serie de corredores los cuales recorren las principales vías ofreciendo un servicio más ordenado y con precios accesibles.

Ahora, la ATU anunció la implementación de un nuevo servicio el cual se denominará Corredor Rosado que unirá justamente Lima y Callao con diferentes servicios. El presidente del organismo, David Hernández, así lo anunció en una reunión con el alcalde provincial Pedro Espadaro.

En dicho encuentro se dio a conocer que este nuevo servicio recorrerá las avenidas Tomás Valle, Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña y será implementado periódicamente desde fines de marzo contando con carriles exclusivos para los buses que transitarán en la mencionada ruta.

Además, entre los meses de abril y junio se inaugurará el tercer corredor en la avenida Perú-Bertello-Izaguirre; y en el segundo semestre se continuará con dos corredores más en las avenidas Haya de la Torre y Dos de Mayo.

"La implementación de estos corredores rosados facilitará el traslado más rápido de bomberos, ambulancias y policías que se dirijan a atender alguna emergencia", indicó David Hernández.

Habrá más de 8 corredores rosados al 2030

En esa misma línea, el presidente de la entidad adscrita al MTC dejó en claro que desde este 2026 hasta el 2030 se crearán otras rutas llegando a un total de 8 al final de dicho plazo. El funcionario indicó que todo esto es parte de un plan general para mejorar drásticamente el transportes urbano en la ciudad.

"La implementación de estos carriles exclusivos forma parte del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao (PMU), que contempla más de 200 proyectos orientados a mejorar la movilidad urbana y la experiencia de viaje de los ciudadanos", indicaron.

En resumen, la ATU anunció la implementación del Corredor Rosado que unirá Lima y Callao a partir de los últimos días de marzo con carriles exclusivos en ambos sentidos de las avenidas Tomás Valle, Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña.

