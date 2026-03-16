Alza en precio del GLP podría mantenerse pese a restablecimiento del combustible, advierte exviceministro

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras dos semanas de trabajos, el gobierno anunció el fin de la crisis energética el último viernes 13 de marzo retomando todas las actividades que se habían paralizado. Según indicaron, el GNV ya fue restablecido en su totalidad en todos los grifos del país permitiendo que los conductores puedan abastecerse de este combustible.

Alza del precio del GLP se mantendría en todo el país

Sin embargo, en el caso del GLP la situación es completamente diferentes ya que los usuarios continúan reportando su escases en las estaciones de servicio. A propósito de ello, Exitosa conversó con el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, para conocer más detalles de la problemática.

Durante la entrevista, el experto aseguró que el restablecimiento del GLP toma más tiempo a comparación del GNV ya que las reservas deben ser repuestas en su totalidad. Por ello, aseguró que los precios de los pasajes o del balón de gas continuará en los próximos días representando un perjuicio a toda la población.

"El tema del gas seco era dos días, en el caso del GLP son dos o tres días más porque tienen que volver a recuperar el stock de inventario de los tanques de GLP de propano y butano en todo el país. Ese tema demora, pero ya se está normalizando, el problema es el precio. Se ha llegado a pagar 100 soles por el balón de GLP y yo creo que no va a bajar mucho", indicó.

Alza de precios del GLP se mantendrá en los próximos días.

Gobierno debe activar Fondo de Estabilización

Para que esta situación no siga perjudicando el bolsillo de la gente, Gamio indicó que el gobierno debería activar el Fondo de Estabilización. Esta medida trata de que el Estado asuma el alza de los precios de las distribuidoras con la finalidad de que las tarifas para la ciudadanía vuelvan a la normalidad.

De acuerdo a su versión, anteriores gestiones han llegado a desembolsar casi 20 mil millones de soles para garantizar un menor impacto por el alza del barril de petróleo y dada la situación, esta contingencia debería volver a darse.

"Lo único que queda y yo insisto en el Fondo de Estabilización, pero hay que hacerle una mejora a este fondo. Los economistas dicen que hay razones para que en este momento se ejecute la medida por que la recesión junto con la inflación puede ser un golpe muy duro, sobre todo para las familias más humildes del Perú", añadió.

En resumen, exviceministro de Energía, Pedro Gamio, aseguró que el alza de precios en el GLP continuará en los próximos días ocasionando un impacto al bolsillo de la población.