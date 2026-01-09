Rospigliosi exhorta al Poder Judicial a actuar CONTRA jueces que no apliquen Ley de Lesa Humanidad

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, remitió un oficio a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) para advertir sobre posibles responsabilidades penales y funcionales de jueces que decidan no aplicar la Ley 32107, que regula los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en Perú.

El documento, difundido este viernes en su cuenta de X, sostiene que el Tribunal Constitucional ya avaló la constitucionalidad de la norma y exhortó a su aplicación por parte de todos los órganos jurisdiccionales. Según el congresista, todos los magistrados están obligados a acatarla.

"No existe norma internacional vigente, tratado ni disposición supranacional con jerarquía normativa suficiente que desplace, suspenda o invalide (la ley). En tal sentido, su aplicación constituye una obligación jurídica para todos los jueces de la República", sostuvo.

Oficio presentado a la Autoridad de Control del Poder Judicial advirtiendo la posibilidad de que jueces prevaricadores no apliquen la ley 32107 de lesa humanidad pic.twitter.com/tLG3apIAcr — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 10, 2026

El titular del Parlamento también advierte que algunos juzgados podrían estar emitiendo, o podrían emitir, resoluciones que desconozcan la norma pese al pronunciamiento "claro y expreso" del TC y sin una motivación suficiente que "justifique el control difuso".

Rospigliosi consideró que esto "podría comprometer el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y el principio de seguridad jurídica".

Ante ello, el legislador de Fuerza Popular exhortó a la Autoridad Nacional de Control del PJ a mantenerse alerta y actuar dentro de sus competencias frente a eventuales conductas que impliquen el desconocimiento de precedentes constitucionales o el incumplimiento de la ley.

"La finalidad de la exhortación es preservar la coherencia del sistema de justicia, garantizar el respeto efectivo a las decisiones del TC, asegurar la aplicación uniforme de la ley y salvaguardar la confianza ciudadana en la administración de justicia", indicó.

Finalmente, precisó que su intervención se enmarca en la función de fiscalización del Congreso de la República y en el respeto a la separación de poderes.

