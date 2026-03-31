Corte de AGUA el 1 de abril: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión del servicio?

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que el miércoles 1 de abril ejecutará un nuevo corte del recurso hídrico en diversos distritos de Lima Metropolitana. Conoce qué zonas se verán afectadas con la medida.

¿Por qué será el corte de agua el 1 de abril?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal anunció que el corte de agua potable en algunos hogares de la capital se deberá a los trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y otras acciones que les permita garantizar la calidad y continuidad del suministro, así como evitar averías futuras en la red.

En ese marco, exhorta a los vecinos que no contarán con el suministro el miércoles 1 de abril, poder tomar las medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya en recipientes limpios.

Distritos afectados y a qué hora vuelve el servicio

De acuerdo a su comunicado, la restricción del servicio será en varias franjas horarias según el área, con impacto en miles de usuarios de la capital, según el siguiente cronograma oficial revelado hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

Sin agua en Ate

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona S, UCV 208-210-215-218.

afectadas: A.H. Huaycán zona S, UCV 208-210-215-218. También se reportó que la restricción del servicio será en el sector 152 desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán zona I, A.H. Huaycán zona T, UCV 219-220-221-222-223.

En Independencia

Áreas afectadas: A.H. La Paz, Asociación Vista Alegre, P.J. Cerro Los Incas, P.J. Independencia, P.J. Pampa Cueva, P.J. El Progreso, U. Pop. Independencia. A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Comité Vecinal 19A, A.H. 30 de Enero, A.H. Las Gardenias, A.H. Los Jardines, P.J. José C. Mariátegui.

afectadas: A.H. La Paz, Asociación Vista Alegre, P.J. Cerro Los Incas, P.J. Independencia, P.J. Pampa Cueva, P.J. El Progreso, U. Pop. Independencia. A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Comité Vecinal 19A, A.H. 30 de Enero, A.H. Las Gardenias, A.H. Los Jardines, P.J. José C. Mariátegui. Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Sin servicio en Lurigancho

Horario: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Zonas afectadas: A.H. Paraíso de Cajamarquilla, A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla, Agrup. Señor de Huanca, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Santa Cruz de Cajamarquilla, Urb. La Planicie de Cajamarquilla.

En Chaclacayo

Sin agua desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. El Cuadro Mz. M-N, Ca. B-C, P.S. 8-15-23-24-25.

Recomendaciones ante el corte de agua en Lima

Sedapal recuerda a los usuarios que pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 para mayor información del cronograma de la suspensión temporal del servicio. Además, se da a conocer los siguientes consejos ante el corte de agua:

Consejos por el corte de agua.

Sedapal, a través de sus redes sociales, le recuerda a la ciudadanía que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima el miércoles 1 de abril debido a trabajos de mantenimiento. ¡Prepárate!