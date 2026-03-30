Corte de AGUA el 31 de marzo: Distritos afectados y horario de la suspensión del servicio

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua programado para el martes 31 de marzo. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) dio a conocer los distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del recurso hídrico. ¿Está tu zona en la lista?

¿Por qué será el corte de agua el 31 de marzo?

La empresa estatal reportó que ejecutará corte del servicio de agua potable en algunos distritos de Lima Metropolitana el martes debido a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y otras acciones que permitan evitar futuras averías en el suministro.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de la suspensión temporal del servicio. ¡Toma nota!

¿En qué distritos será el corte de agua?

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, los distritos que no contarán con agua en un determinado horario en Lima Metropolitana este martes son:

Villa María del Triunfo

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Zonas afectadas: R-16: P.J. Nueva Esperanza, P.J. Virgen de Lourdes, R-17: A.H. Virgen de Lourdes. A.H. VIrgen de Lourdes comité 10 norte, A.H. Virgen de Lourdes comité 13, A.H. Virgen de Lourdes-comité 16 norte-A, A.H. Virgen de Lourdes Ampliación-comité 2 sur, P.I. Central Unificada Perú con Futuro, A.H. Virgen de Lourdes comité 14 Sur. Cuadrante Av: 26 de Noviembre, pasaje El Carmen, área libre, jirón Canta, jirón San Pedro, Av. Unión, jirón Acomayo, calle Paruro, pasaje Los Héroes.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en: A.H. Héroes de La Breña, APV Compradores de Terrenos de Campoy, APV Huancayo, APV Punta de Huancayo, Asoc. San Roque de Campoy, Asoc. Los Pinos de Campoy, A.H. El Chaparral, Coop. Valle 2da etapa, A.H. Los Jardines de Campoy, AF. Los Sauces de Campoy, Asoc. Santa Rosa, Coop. Aguas Gasificadas, Urb. Campoy, A.H. La Libertad, Agru. Las Flores de Campoy, A.H. Villa Los Andes, A.H. Villa Los Andes, Asoc. Villa Talavera Campoy, A.H. 3 de Mayo, A.H. Alta Paloma, Testigos de Jehová, La Vizcachera, C.H. Oasis de Campoy, Asoc. La Floresta de Campoy, Área CR_131. Urb. Lotización Campoy 2da etapa.

En Chaclacayo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en: Urb. El Cuadro (afecta al R2-R3-R4-R5).

En La Victoria

Sin agua desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en: Cercado. Cuadrante. Av. Grau, Av. Parinacochas, Av. 28 de Julio, Prolongación Huamanga.

Sin servicio en Ate

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.: Asoc. San Martín de Porres. A.H. Huaycán zona N UCV 174B, 175, 176, 176B, Ampliación UCV 177, 177B Zona O. También habrá corte desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en el sector 182 y en el sector 154 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en las siguientes zonas que se señalan en la imagen por limpieza de reservorio:

Otras zonas afectadas

Finalmente, Sedapal reportó que la suspensión del servicio también será en La Molina, Los Olivos y en Santa Anita:

Agua

Es así como Sedapal, a través de sus redes sociales, informó que diversos distritos de Lima experimentarán un corte del servicio de agua potable el martes 31 de marzo. ¡Toma tus precauciones!