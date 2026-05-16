Prorrogan estado de emergencia en 5 distritos de Lima por peligro de lluvias: ¿Desde cuándo rige la medida?

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo prorroga el estado de emergencia en cinco distritos de Lima ante el riesgo crítico de inundaciones y desbordes provocados por intensas lluvias. Conoce desde cuándo rige la medida, de acuerdo al Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM.

Distritos de Lima en estado de emergencia: ¿Por qué y desde cuándo?

El Gobierno de José María Balcázar oficliazó este sábado 16 de mayo, el Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM con el que prorroga el estado de emergencia en cinco distritos de la capital peruana ante el peligro inminente que representan las intensas precipitaciones. Asimismo, la normativa precisa que el objetivo es salvaguardar a la ciudadanía y permitir la continuidad de las acciones de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación necesarias ante posibles desastres naturales

La medida oficializa en el boletín de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano precisa que la extensión del estado de emergencia por 60 días calendario será desde el 19 de mayo del 2026 y se aplicará en los siguientes distritos limeños:

Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho y San Juan de Lurigancho.

Cabe precisar que esta no es la primera intervención de este tipo, ya que el decreto actual extiende la vigencia de medidas declaradas previamente bajo los decretos supremos N.° 005-2026-PCM y N.° 039-2026-PCM.

Otras regiones en estado de emergencia por 60 días

El alcance de la normativa no se limita exclusivamente a Lima Metropolitana, sino que la prórroga incluye a diversos distritos situados en las regiones de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tumbes, donde se continuará con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, a fin de reducir el riesgo existente por las intensas precipitaciones pluviales.

Entre las prioridades figuran las labores de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, acciones preventivas esenciales ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño Costero. En ese marco, se destaca que las medidas excepcionales se ejecutarán en coordinación con gobiernos locales y regionales bajo el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

También se contará con la presencia estratégica de diversos ministerios, incluyendo Salud, Educación, Vivienda, Transportes, Desarrollo Agrario, Interior y Defensa.

Estado de emergencia en diversas regiones: Presupuesto

Finalmente, se precisa que la implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Es así como el Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en cinco distritos de Lima por peligros de lluvias. El decreto lleva las firmas del presidente José María Balcázar Zelada y del jefe del gabinete, Luis Enrique Arroyo Sánchez.