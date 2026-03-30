Corte de luz el 31 de marzo en Lima y Callao: Revisa AQUÍ los horarios y las zonas afectadas

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Anuncian nueva jornada de corte de luz el 31 de marzo. Pluz Energía Perú reveló los distritos que se verán afectados y los horarios de la suspensión temporal del servicio eléctrico. ¿Está tu zona en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 31 de marzo?

A través de un comunicado en su página oficial, Pluz Energía Perú anunció que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima y el Callao debido a los trabajos de mantenimiento preventivo y acciones necesarias para evitar averías futuras en la red y seguir brindando un servicio de calidad a los miles de usuarios.

En ese marco, exhortó a los vecinos de las zonas que se verán afectadas a tomar algunas medidas previsionales y organizar su consumo con anticipación para aminorar el impacto de no contar con el servicio eléctrico el 31 de marzo.

Recomendaciones ante un corte de luz.

Distritos de Lima y Callao sin luz: ¿En qué horario?

En los distritos de San Juan de Lurigancho y Ancón, se concentrarán la mayoría de estas labores de restricción temporal. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

Sin luz en Independencia

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en: Urb. Panamericana Norte, Av. Gerardo Unger cdra 36.

Sin servicio en el Callao

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en P.J. Gambeta Baja Mzs. A, A5, B, C, C5, D, D5, E, E1, F, F1, F5, G, H, P.J. Gambeta Baja Oeste Mzs. M, N, A.H. Néstor Gambeta Baja Mzs. C5, D, F1.

en P.J. Gambeta Baja Mzs. A, A5, B, C, C5, D, D5, E, E1, F, F1, F5, G, H, P.J. Gambeta Baja Oeste Mzs. M, N, A.H. Néstor Gambeta Baja Mzs. C5, D, F1. También habrá corte de luz desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Jr. Colón cdras. 1, 2, Av. Paz Soldán cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz cdra. 1.

En Ancón

Sin luz desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en: Otros Camino Playa Hermosa Cam. Reb. 218, otros Av. Malecón Las Colinas S/N Balneario de La Marina, otros A.H. Oasis Cam. Reb. 219.

Corte de luz en Pueblo Libre

Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en calle Aragón cdra. 1, Av. Mariano Cornejo cdra. 18, Jr. Huaura cdra. 2, Jr. Valencia cdra 4.

En Ventanilla

Desde las 9:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en A.H. Las Flores de Pachacútec Sab. 14325.

En Santa Rosa de Quives

En C.P. Huanchipuquio bajo Ramadales ramal D, C.P. Huachipuquio El Roble 2 Mz. D desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Jesús María sin luz

Desde la 1:30 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Horacio Urteaga cdra. 20, Av. San Felipe cdra. 3, Jr. Luis N. cdra. 4, Jr. Estados Unidos cdra. 5

Sin servicio eléctrico en SJL

Finalmente, las zonas que se verán afectadas en San Juan de Lurigancho son las que se detallan en la imagen:

Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, Pluz Energía Perú ejecutará un nuevo corte de luz en distritos de Lima y Callao el martes 31 de marzo. Piden la comprensión mientras se lleva a cabo los trabajos para mejorar la red.