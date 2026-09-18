Beto da Silva enciende las redes con inesperada publicación tras no ser convocado a la selección peruana

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dio a conocer la lista oficial de futbolistas convocados para los amistosos ante Estados Unidos, Canadá, México y Colombia. Si bien hubo retornos como el de Gianluca Lapadula y Wilder Cartagena, sorpresas como Oslimg Mora y Piero Magallanes.

En ese contexto, se sumó la desazón por la ausencia de aquellos jugadores que la afición sostenía que merecían ser considerados en la nómina por su buen presente como es el caso de Beto da Silva. Justamente el actual delantero del Deportivo Garcilaso realizó una inesperada publicación en medio de la expectativa por la más reciente convocatoria de la Blanquirroja.

Beto da Silva realiza inesperada publicación tras convocatoria de Perú

El atacante nacional recurrió a sus redes sociales para compartir un post en el que se observa a él y a Gianluca Lapadula en un cuadro estadístico en el que se detalla los goles, goles esperados, asistencias, ocasiones creadas y recuperaciones.

Hasta ese momento todo iba bien con el post porque es normal que se realicen comparaciones entre futbolistas más aún cuando sus equipos, Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes, sin embargo, la pareja de la ex chica reality Ivana Yturbe también colocó un emoji riéndose cubriéndose la boca con la mano.

Esto generó suspicacia debido a que muchos interpretaron ese emoji y la comparación con el ariete de Universitario como que ambos tienen números similares y que por lo tanto pudo haber sido tomado en cuenta por Mano Menezes. Aunque también puede ser un mensaje por el encuentro en el que los equipos de ambos atacantes se enfrentarán este fin de semana.

Publicación de Beto da Silva

En búsqueda de más competitividad

Mano Menezes sostuvo que en los próximos amistosos se enfocará más en la Blanquirroja que en los rivales porque el equipo se encuentra en el camino de "direccionar cosas importantes".

En ese sentido, resaltó que las selecciones a las que se enfrentará el equipo nacional son de gran nivel y que se les puede jugar de igual a igual y contra estas se pude proponer el estilo de juego.

En conclusión, en medio de la convocatoria de la selección peruana para sus próximos amistosos frente a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, Beto da Silva encendió las redes sociales con una inesperada publicación en el que muestra sus estadísticas comparándolas con las de Gianluca Lapadula junto a esto un emoji de risa, que ha sido interpretado por muchos como posible indirecta que él también estaba al igual que el '9' de la U óptimo para ser llamado por Mano Menezes.