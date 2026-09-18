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Colegio Liceo Naval estará en reorganización hasta diciembre de 2027, informa ministro de Educación

El ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que el colegio Liceo Naval permanecerá en proceso de reorganización hasta diciembre de 2027.

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/09/2026

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El ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que el Liceo Naval permanecerá en proceso de reorganización hasta diciembre de 2027. Además, señaló que el nuevo director del colegio será nombrado por el Minedu

Ministro de Educación confirma reorganización del colegio Liceo Naval hasta el 2027

La mañana de este viernes 18 de septiembre, el ministro de Educación, José Antonio Chang, acudió al colegio Liceo Naval en el distrito de San Borja, luego que se reportara la denuncia por abuso contra un menor de edad y posterior detención de los implicados. 

Frente a ello, el titular del sector afirmó que la institución educativa comenzará una reorganización hasta diciembre del 2027.

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