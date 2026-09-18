Alejandro Duarte: revelan qué pasará con el arquero de Alianza Lima tras blooper en el clásico

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Alianza Lima y Universitario dejó varios comentarios, especialmente por el blooper de Alejandro Duarte en los últimos minutos. Ante ello, Patrick Zubczuk, arquero de Deportivo Garcilaso, se pronunció y contó qué pasará con su colega.

Zubczuk se pronuncia sobre blooper de Duarte

El clásico entre Alianza Lima y Universitario dejó una jugada que sigue dando vueltas entre la hinchada tras el blooper de Alejandro Duarte en el cierre del encuentro.

El arquero blanquiazul quedó en el centro de los comentarios tras lo ocurrido, pero Patrick Zubczuk salió a hablar y dejó en claro que no se trata de algo que solo le pueda pasar a él.

En entrevista con Modo Fútbol, el guardameta de Deportivo Garcilaso lamentó lo sucedido y destacó que tiene una buena opinión de Duarte, tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, recordó que ambos coincidieron en Cienciano y que, en aquella etapa, recibió un consejo del arquero de Alianza Lima que le sirvió bastante. "Alejandro Duarte es una persona espectacular", expresó.

"Yo recuerdo mucho un partido que enfrenté a Alejandro, en el cual yo era suplente, me parece que fue en Cienciano. Y me dio un consejo muy valioso que uno a veces está muchas veces en el lugar y en el momento correcto. Eso me dio muchas fuerzas para poder ir a otro equipo y tratar de tener continuidad", añadió.

¿Qué pasará con Alejandro Duarte tras su error?

Zubczuk también aprovechó para respaldar a su colega y recordar que los errores forman parte del fútbol. El arquero señaló que estas situaciones le pueden pasar a cualquiera que se pare bajo los tres palos, por lo que considera que Duarte tendrá que apoyarse en su fortaleza mental para dejar atrás lo ocurrido.

"Yo lo valoro mucho como persona y como arquero también porque me parece un excelente arquero. Y esto es parte del fútbol porque le ha tocado a él, me ha tocado a mí y a cualquier arquero que se han parado bajo los tres pasos", expresó.

Asimismo, Patrick Zubczuk dejó en claro que confía en que el guardameta blanquiazul podrá superar este complicado momento y volver a mostrar el nivel que tenía antes del clásico. Para él, lo ocurrido no significa que Duarte haya perdido sus condiciones como arquero.

"Esto va a pasar por él, por la fortaleza mental que tiene, y esto pasa. Obviamente se va a levantar y volverá al nivel que tendría al inicio", concluyó.

Así, Patrick Zubczuk se pronunció sobre el blooper de Alejandro Duarte con Alianza Lima y aseguró que su colega podrá superar este momento gracias a su fortaleza mental.