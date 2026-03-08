RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Lamentable!

Terror en Villa María del Triunfo: Policía en retiro es asesinado tras resistirse al robo de su camioneta

Un policía en retiro perdió la vida tras ser asesinado por resistirse al robo de su camioneta en Villa María del Triunfo. El ataque lo perpetraron dos sujetos en presencia de su familia.

Policía en retiro fue asesinado al resistirse al robo de su camioneta
Policía en retiro fue asesinado al resistirse al robo de su camioneta (Exitosa / Lía Rodríguez)

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La criminalidad continúa adueñándose de las calles de nuestra capital, esta vez la víctima fue un policía en retiro quien fue asesinado a balazos por resistirse al robo de su camioneta en Villa María del Triunfo. 

PNP de luto

El hecho se registró en la cuadra 7 de la avenida Santa Rosa, cuando Engracio Torres Toribio, de 70 años, se encontraba con su pareja dejando a su hijastro en su vivienda, alrededor de las 9:00 p. m. 

Según relató el hijo de la esposa de la víctima, el vehículo fue interceptado por otra unidad de color rojo desde donde descendieron dos sujetos armados que los obligaron a bajar de la camioneta plateada. El exefectivo, al poner resistencia recibió dos impactos, uno de estos le arrebató la vida. 

"Todo pasó tan rápido, yo baje y encontré a la persona ya con el arma apuntándoles a ellos, yo quise reaccionar pero también me estaban apuntando, entonces comencé a retroceder. Era un joven, alto, moreno, se le notaba nervioso el que disparó fue el que vino del lado del copiloto. [La víctima] es policía en retiro [¿intentó repeler el asalto?] Si, quiso defenderse", contó el testigo. 

Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la comisaría de la zona, quienes cercaron la escena, así como el representante del Ministerio Público y los peritos de criminalística. 

Gremio de transportistas de carga pesada anuncia paro nacional para el 12 de marzo por alza de combustibles
Lee también

Gremio de transportistas de carga pesada anuncia paro nacional para el 12 de marzo por alza de combustibles

Los familiares exigieron justicia a la PNP, mientras que las autoridades solicitaron las cámaras de seguridad de una licorería de la zona que ayudará en la investigación. 

Homicidios en aumento

El analista de datos, Juan Carbajal, informó a La República que según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) explicó que a comparación de los 4 meses previos sin estado de emergencia en Lima y Callao se registra un 6% menos de homicidios, 284 homicidios hasta el 1 de marzo. Es decir, aunque los homicidios han aumentado, la tendencia va a la baja de forma lenta. 

Señaló que entre junio y octubre del 2025 se registraron 302 homicidios de los cuales 238, equivalente al 78.8% son ocasionados por proyectil de arma de fuego. Además, en Lima Norte y Lima Este se registraron más homicidios durante el estado de emergencia. 

VES: Más de 100 mototaxistas hacen cola por combustible ante falta de GNV
Lee también

VES: Más de 100 mototaxistas hacen cola por combustible ante falta de GNV

Es en medio de ello que actualmente un policía en retiro ha sido asesinado a balazos tras resistirse y al tratar de evitar el robo de su camioneta por parte del dos sujetos en Villa María del Triunfo. 

Caso Lizeth Marzano: La inesperada respuesta del abogado de Marisel Linares sobre presunto documento falso
Lee también

Caso Lizeth Marzano: La inesperada respuesta del abogado de Marisel Linares sobre presunto documento falso

Temas relacionados Asesinato homicidio policía en retiro Villa María del Trinfo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA