Terror en Villa María del Triunfo: Policía en retiro es asesinado tras resistirse al robo de su camioneta

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad continúa adueñándose de las calles de nuestra capital, esta vez la víctima fue un policía en retiro quien fue asesinado a balazos por resistirse al robo de su camioneta en Villa María del Triunfo.

PNP de luto

El hecho se registró en la cuadra 7 de la avenida Santa Rosa, cuando Engracio Torres Toribio, de 70 años, se encontraba con su pareja dejando a su hijastro en su vivienda, alrededor de las 9:00 p. m.

Según relató el hijo de la esposa de la víctima, el vehículo fue interceptado por otra unidad de color rojo desde donde descendieron dos sujetos armados que los obligaron a bajar de la camioneta plateada. El exefectivo, al poner resistencia recibió dos impactos, uno de estos le arrebató la vida.

"Todo pasó tan rápido, yo baje y encontré a la persona ya con el arma apuntándoles a ellos, yo quise reaccionar pero también me estaban apuntando, entonces comencé a retroceder. Era un joven, alto, moreno, se le notaba nervioso el que disparó fue el que vino del lado del copiloto. [La víctima] es policía en retiro [¿intentó repeler el asalto?] Si, quiso defenderse", contó el testigo.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la comisaría de la zona, quienes cercaron la escena, así como el representante del Ministerio Público y los peritos de criminalística.

Los familiares exigieron justicia a la PNP, mientras que las autoridades solicitaron las cámaras de seguridad de una licorería de la zona que ayudará en la investigación.

Homicidios en aumento

El analista de datos, Juan Carbajal, informó a La República que según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) explicó que a comparación de los 4 meses previos sin estado de emergencia en Lima y Callao se registra un 6% menos de homicidios, 284 homicidios hasta el 1 de marzo. Es decir, aunque los homicidios han aumentado, la tendencia va a la baja de forma lenta.

Señaló que entre junio y octubre del 2025 se registraron 302 homicidios de los cuales 238, equivalente al 78.8% son ocasionados por proyectil de arma de fuego. Además, en Lima Norte y Lima Este se registraron más homicidios durante el estado de emergencia.

Es en medio de ello que actualmente un policía en retiro ha sido asesinado a balazos tras resistirse y al tratar de evitar el robo de su camioneta por parte del dos sujetos en Villa María del Triunfo.