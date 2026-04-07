Jefferson Farfán revela dolorosa anécdota durante su etapa en el PSV Eindhoven: "El primer mes lloré"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras su exitosa entrevista a Christian Cueva, el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca tuvo como invitado al exfutbolista Jefferson Farfán, en la segunda edición de su programa de YouTube 'La Sustancia de Gareca'. Allí, la 'Foquita' narró diversos pasajes de su carrera, entre ellos su etapa en el PSV Eindhoven.

Jefferson Farfán revela doloroso momento en su etapa en el PSV

En diálogo con el 'Tigre', el segundo máximo goleador de la Blanquirroja, Jefferson Farfán, compartió una de las anécdotas más complicadas que atravesó tras su destacada carrera futbolística en el extranjero. Su primera experiencia fue en el PSV Eindhoven, club de Países Bajos, al que llegó a los 19 años, tras sobresalir en Alianza Lima.

El exdelantero sostuvo que fue complicado arribar a un país totalmente nuevo para él, desde el idioma, la comida, los compañeros de otros países, sin embargo, resaltó que en medio de ese contexto, siempre tuvo presente que "tenía hambre de gloria" y que "quería ganar cosas importantes".

"Una de las cosas que recuerdo muchísimo es que yo siempre le decía a mi mamá: 'Quiero jugar con los mejores del mundo'. Eso estaba en mi cabeza, yo quiero jugar con los mejores del mundo porque veía los mundiales, porque veía a jugadores como Ronaldinho, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, (..) me contagié de las cosas buenas de los que triunfaron", dijo.

Siempre lograr triunfos en la vida puede tornarse complicado por los sacrificios que se deben realizar, ese fue el caso de Farfán, quien abrió su corazón y recordó que el primer mes en el cuadro europeo fue muy complicado hasta tal punto de afectarlo emocionalmente.

"El primer mes lloré porque nunca me había separado de mi madre, con ella he sido muy unido. Se me hizo muy complicado separarme de mi madre", reveló el destacado exfutbolista.

Dos amores: la selección peruana y Alianza Lima

En otro momento, Jefferson Farfán se refirió sobre la selección peruana asegurando que "representa mi vida" y señaló que ello siempre lo tuvo muy claro a largo de todas las etapas en las que participó.

Además, afirmó que uno de los momentos que más lo marcó fue el gol ante Nueva Zelanda para la clasificación al Mundial Rusia 2018. En tanto, definió a Alianza Lima como "el club del pueblo" y que representa al fútbol tradicional.

Como vemos, Jefferson Farfán compartió un momento complicado durante su estadía en el PSV Eindhoven, de los Países Bajos, equipo al que llegó a los 19 años. Según narró estuvo un mes llorando tras separarse de su madre.