Corte de AGUA en Lima el 30 de mayo: Distritos, zonas y horarios de suspensión, según Sedapal

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua sorprenderá a los vecinos de Lima Metropolitana el sábado 30 de mayo. Sedapal dio a conocer qué distritos se verán afectados y el horario de la suspensión temporal del servicio. ¿Está tu zona en la lista?

Corte de agua en Lima: Motivo de suspensión, según Sedapal

Sedapal precisó que la restricción del servicio de agua potable en diversos sectores de la capital el sábado 30 de mayo se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo como limpiezas de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones a ejecutar para seguir optimizando el suministro y que el recurso llegue sin ningún inconvenientes a todos los hogares.

En ese marco, la empresa estatal instó a los usuarios a tomar medidas previsionales como almacenamiento del recurso con anticipación para aminorar el impacto de no contar con agua en un determinado horario. Asimismo, recordó que el corte no será en su totalidad, sino de forma parcial en zonas específicas de Lima Metropolitana.

Distritos de Lima afectados: Zonas y horarios del corte

Consulta sobre los cortes de agua en cada distrito en el siguiente ENLACE de Sedapal. A continuación, te detallamos las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de la capital que no contarán con el servicio de agua potable el 30 de mayo, según el último reporte de la empresa estatal hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

Sin agua en Ate

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Áreas afectadas: Urb. Huaycán zona Z, UCV 232-232B-234-235. Afecta CR-284 ALA R-1 ALA.

Horario de suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

En San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Zonas afectadas: P.J. Proyectos Especiales.

P.J. Proyectos Especiales. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

En Carabayllo

Horario: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

hasta las 8:00 p.m. Zonas afectadas: Los Álamos de Carabayllo, Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I, Habilitación Urbana La Ensenada 2da etapa, Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa, Urb. La Alameda de Carabayllo, Urb. La Arboleda 2da etapa, Urb. Las Campiñas, Urb. La Ensenada de Carabayllo 1ra y 3ra etapa, Urb. La Estancia de Carabayllo, Urb. Los Sauces 1ra y 2da etapa, Urb. Sol de Carabayllo I, II, III, IV, V, VI y VII etapa.

En La Molina

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

del corte: Limpieza de reservorio. Horario: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Áreas afectadas: Urb. La Molina Vieja I y II etapa, Urb. El Remanso de La Molina I etapa. Urb. La Hacienda.

Finalmente, Sedapal, tras anunciar que el corte de agua afectará varios distritos de Lima este sábado 30 de mayo, recordó a sus usuarios que pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 para solicitar mayor información o el servicio no se vea restablecido en el horario indicado.