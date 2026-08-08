Corte de AGUA en Lima el 10 de agosto: distritos afectados y horarios, según Sedapal

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua programado para el lunes 10 de agosto afectará a vecinos de diversos distritos de Lima. Conoce qué zonas no contarán con el servicio por determinadas horas, según el último reporte de Sedapal.

¿Por qué será el corte de agua en Lima el 10 de agosto?

Vecinos de Lima se verán sorprendidos por el nuevo corte del servicio de agua potable programado para el 10 de agosto. Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, anunció que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y la infraestructura de almacenamiento y distribución.

Ante el anuncio de la interrupción temporal del servicio de agua potable que afectará diversos distritos de Lima, la empresa instó a los usuarios a tomar medidas previsionales con anticipación para minimizar los inconvenientes por no contar con el recurso hídrico por determinadas horas.

La duración de la restricción variará según el punto donde se ejecuten las labores técnicas, así como los horarios previstos para el inicio y la reposición del servicio.

Cronograma de corte de agua: Distritos y horarios afectados

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación de la lista revelada, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, sobre los distritos que se verán afectados con la medida el lunes 10 de agosto:

Áreas afectadas en Cieneguilla

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en C.P. Rural Villa Toledo.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en parcelación Cieneguilla 3ra etapa. CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-04, CIE-5, CIE-6, CIE-7, CIE-8, CIE-9, CIE-10.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Mártires del Periodismo, Urb. San Ignacio, APV Santa Elizabeth I, APV Ganímedes, A.H. PI Nuevo Amanecer sector Santa Rosa Ampl. A.H. Fray Martín de Porres, A.H. 18 de Junio, Plaza Vea, Agru. El Trébol, A.H. Señor de Luren, A.H. PI Nuevo Amanecer sector Paraíso, A.H. P1 Nuevo Amanecer sector Villa Florida, Agru. Señor de La Esperanza, A.H. 23 de Octubre, AF 31 de Marzo, AF 24 de Mayo, Agru. 18 de Junio.

En Villa El Salvador

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. El Mirador Mz. A, lote 1, A.H. La Encantada Grupo 1, A.H. Noveno sector grupos 1 y 3, A.H. Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3, 4, y 4A, A.H. Edilberto Ramos, A.H. Los Jardines de Pachacámac, A.H. Valle de Jesús, A.H. Héroes del Cenepa, A.H. Las Palmeras, A.H. Laureles de Villa, Ampliación A.H. La Encantada, A.H. Collasuyo, A.H. San Ignacio de Loyola, A.H. Collasuyo Ampliación 3A, 7mo, 9no y 10mo sector grupos 2A, 3A, A.H. Oasis 2, A.H. Mirador de Villa, A.H. 200 Millas, A.H. sector 9 grupo 5.

El corte de agua programado puede afectar las actividades diarias de diversas familias el 10 de agosto, por lo que es importante que los vecinos de las zonas involucradas tomen sus precauciones y almacenen agua con anticipación. Se recomienda revisar la lista de zonas que no contarán con el servicio de forma temporal.