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Emergencia en la sierra central

Sismos en Junín y Huancavelica: Gobierno declara en emergencia a 7 distritos tras últimos movimientos telúricos

La presidenta Keiko Fujimori anunció medidas inmediatas en vivienda, educación, salud y empleo durante su visita a Chongos Altos, epicentro de los daños en la región de Junín, donde hoy se volvieron a presentar nuevos sismos.

Presidenta visitó la región de Junín para supervisar avance de labores.
Presidenta visitó la región de Junín para supervisar avance de labores. (Composición Exitosa)

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/08/2026

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El Gobierno declaró en emergencia diversos distritos de las regiones de Junín y Huancavelica afectados por los recientes sismos, en una decisión anunciada por la presidenta Keiko Fujimori durante su visita a Chongos Altos.

La medida busca activar programas nacionales de atención y rehabilitación, en un contexto donde las comunidades aún enfrentan las secuelas del movimiento telúrico del 18 de julio y de un nuevo sismo registrado hoy en la zona.

La declaratoria y las medidas

Fujimori informó que los distritos de Chongos Alto, Carhuacallanga, Colca, Chicche, Huasicancha, Chacapampa y el distrito de Vilca (Huancavelica) serán declarados en emergencia, lo que permitirá movilizar recursos y coordinar acciones inmediatas.

La mandataria expresó su solidaridad con las familias que perdieron sus viviendas y con las personas heridas, además de reconocer el trabajo desplegado por el personal de salud, Indeci, Fuerzas Armadas y Policía Nacional desde las primeras horas posteriores al sismo.

Mandataria llegó a Chongos Alto tras últimos sismos.
Mandataria llegó a Chongos Alto tras últimos sismos.

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Entre las medidas anunciadas figuran el envío de una ambulancia adicional para reforzar la atención médica, la instalación de 15 domos educativos la próxima semana para garantizar la continuidad de las clases, y la implementación del programa laboral Llamkasun en coordinación con el Ministerio de Trabajo y los alcaldes distritales. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, a través de Cofopri, impulsará acciones de titulación en las localidades perjudicadas.

Nuevo sismo en Junín

La declaratoria se da en un contexto de alta vulnerabilidad, pues hoy mismo se registró un nuevo sismo de 4.4 grados en la región Junín, que reavivó la preocupación de las comunidades afectadas. Aunque de menor magnitud que el del 18 de julio, el movimiento telúrico volvió a evidenciar la fragilidad de las viviendas de adobe y la necesidad de acelerar la rehabilitación de infraestructura básica.

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Coordinación y seguimiento

La presidenta aseguró que regresará la próxima semana a Junín para verificar el avance de los compromisos y que los ministros acudirán a la zona para supervisar la ejecución de las medidas. Durante su visita, constató además la obra paralizada de un centro de salud en Chongos Altos y supervisó la instalación de domos escolares temporales en Chongos Bajo, junto al ministro de Educación.

Domos educativos en Chongos Bajo.
Domos educativos en Chongos Bajo.

La declaratoria de emergencia en Junín y Huancavelica busca dar respuesta inmediata a las necesidades de las familias afectadas por los sismos recientes. Con medidas en salud, educación, empleo y vivienda, el Gobierno intenta mitigar el impacto de la tragedia y garantizar la continuidad de servicios básicos.

Sin embargo, la persistencia de réplicas y nuevos movimientos telúricos subraya la urgencia de acelerar la reconstrucción y fortalecer la prevención en una región marcada por la vulnerabilidad de sus edificaciones y la precariedad de sus servicios.

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