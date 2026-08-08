Nuevo SISMO remece el oriente del Perú HOY, sábado 8 de agosto: epicentro, magnitud y hora exacta, según IGP

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tomar precauciones. Un nuevo sismo ha sido reportado durante este sábado, 8 de agosto. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados al epicentro, magnitud y hora exacta del movimiento telúrico.

Sismo hoy, 8 de agosto: ¿Dónde ocurrió?

En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 3.5 en la escala Richter ocurrió al promediar las 12:31 horas. El temblor se registró exactamente a 14 kilómetros al noroeste de Aguaytía, exactamente en la provincia de Padre Abad, en el departamento de Ucayali.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0537

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,12:31:53

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -8.97

Longitud: -75.62

Intensidad: II-III Aguaytía

Referencia: 14 km al NO de Aguaytía, Padre Abad - Ucayalihttps://t.co/U4TDOr4WVi — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 8, 2026

El reporte del IGP precisó que este movimiento telúrico tuvo una profundidad que alcanzó los 15 kilómetros y una intensidad nivel II - III. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en la localidad de Padre Abad.

Fuente: COEN- INDECI

Aliste una mochila de emergencia ante sismos

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

El Centro Sismológico Nacional informó que un nuevo sismo fue registrado en la región Ucayali este sábado, 8 de agosto. El movimiento telúrico fue reportado al promediar las 12:31, tuvo una magnitud de 3.5 en la escala Richter y tuvo como epicentro la localidad de Padre Abad. Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles réplicas.