IPEN supervisará equipos de rayos X dentales y reforzará controles de calidad en el país

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), reforzará la supervisión de los equipos de rayos X utilizados en odontología. La medida busca verificar que estas fuentes de radiación funcionen correctamente, reciban mantenimiento y sean operadas por personal autorizado durante los procedimientos dentales.

Mayor control sobre equipos dentales

Los equipos de rayos X utilizados en consultorios dentales deberán pasar por controles de calidad anuales. También se contempla mantenimiento correctivo cuando sea necesario, como parte de las medidas destinadas a mantener condiciones adecuadas y reducir la exposición radiológica.

La supervisión comprende establecimientos que realizan radiografías mediante equipos periapicales, cefalométricos y tomográficos. Estos dispositivos permiten obtener imágenes utilizadas para evaluar diferentes condiciones de la boca y deben funcionar bajo las reglas de seguridad radiológica establecidas para estas actividades.

El personal autorizado también forma parte del control. Los equipos destinados a radiografías dentales deben ser operados por profesionales de salud calificados que cuenten con una licencia otorgada por el IPEN. Esta exigencia alcanza a los procedimientos realizados con las distintas tecnologías de diagnóstico odontológico.

Los controles incluyen la revisión de las condiciones de funcionamiento de los equipos. La información difundida establece pruebas de calidad anuales y mantenimiento correctivo cuando corresponda. Además, los ambientes deben cumplir las medidas de protección radiológica y contar con señalización sobre los riesgos asociados.

Estas medidas cobran especial importancia en procedimientos realizados a niños y mujeres gestantes. Las normas establecen que cada examen debe estar clínicamente justificado y que los establecimientos deben aplicar medidas destinadas a minimizar la dosis de radiación recibida por los pacientes.

Fiscalización y sanciones

Los establecimientos que utilizan equipos de rayos X dentales deben contar con el registro y la autorización correspondientes. La fiscalización del IPEN comprende consultorios y centros de diagnóstico donde se emplean fuentes de radiación ionizante para realizar procedimientos odontológicos.

La supervisión incluye el cumplimiento de las medidas de seguridad radiológica dentro de los ambientes donde funcionan los equipos. Estas disposiciones buscan mantener condiciones adecuadas durante las radiografías y reducir la exposición innecesaria a la radiación de pacientes y trabajadores.

#NotaDePrensa | 𝐄𝐥 𝐈𝐏𝐄𝐍 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐚𝐲𝐨𝐬 𝐗 𝐞𝐧 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬.



Nota 👉🏻 https://t.co/Rzt2O2aVjK pic.twitter.com/vY79hYuF5u — Instituto Peruano de Energía Nuclear (@ipenperu) August 5, 2026

En caso de incumplimiento de las disposiciones vigentes, los establecimientos pueden recibir amonestaciones y multas de hasta dos UIT. Las medidas también pueden aumentar cuando se presentan casos de reincidencia.

El control del IPEN se desarrolla dentro de las normas nacionales que regulan el uso de fuentes de radiación ionizante. La entidad verifica las condiciones de las instalaciones, los equipos y las autorizaciones necesarias para que los procedimientos odontológicos se realicen bajo las reglas establecidas.