Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este sábado 8 de agosto

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Descubrir su valor actual y a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este sábado 8 de agosto, te permitirá cuidar mejor tu poder adquisitivo y saber si es el mejor momento para realizar operaciones de compra o venta con esa divisa estadounidense.

Dólar hoy en Perú: Así cotiza este sábado

El precio del dólar vuelve a captar la atención de los peruanos este sábado 8 de agosto de 2026. La cotización de la moneda estadounidense es seguida de cerca por quienes realizan operaciones de compra o venta de dólares, tienen ahorros en esta moneda extranjera o necesitan conocer el valor de sus pagos con esa divisa.

Identificar a tiempo cuál es el comportamiento de esa divisa en el mercado cambiario peruano hoy, también ayuda a anticiparse a los cambios y evitar afectaciones a tu economía.

Por ello, es importante conocer el precio y tipo de cambio del dólar en portales oficiales como del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco de la Nación y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). De acuerdo al organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cotización de la divisa es el siguiente para este 8 de agosto:

SÁBADO 8 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este viernes 7 de agosto? Lee también COMPRA VENTA S/3,374 S/3,391

¿Tendencia a la baja? De acuerdo a los valores reflejados en la Sunat, se dejan entrever que el precio del dólar presentó una leve variación a la baja, en comparación con el día de ayer, viernes 7 de agosto, donde el tipo de cambio para la compra era de S/3,385 y la venta a S/3,394.

Tipo de cambio dólar paralelo: ¿Subió o bajó?

Otro dato a tener en cuenta este sábado es la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo, aquel que se revisa en el mercado informal o las casas de cambio en Perú. Su valor puede presentar diferencias frente al valor registrado en el mercado bancario y cambia de acuerdo con la oferta y demanda de la divisa.

De acuerdo al portal de cuántoestáeldólar.pe, el precio del dólar paralelo u 'Ocoña' es el siguiente en la mañana de hoy:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,360 | Venta S/3,390.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo el 8 de agosto.

Así cerró el dólar ayer, 7 de agosto, en Perú

El BCRP, entidad liderada actualmente por Julio Velarde precisa que el precio del dólar en nuestro país cerró el viernes 7 de agosto en S/3,3775, (con una apertura de S/3,3830), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3800, con un máximo de S/3,3840 y un mínimo de S/3,3760.

Saber cuánto está el dólar en Perú resulta útil para quienes necesitan realizar operaciones en moneda estadounidense, por ello, conoce cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio para este sábado 8 de agosto.