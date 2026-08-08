Muere padre de Lionel Messi: así fue la última vez que vio a su hijo jugar con el Inter Miami

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El adiós a Jorge Messi cayó como un balde de agua fría y muchos recordaron la última vez que estuvo en la tribuna viendo a Lionel con la camiseta del Inter Miami. Ocurrió en noviembre de 2025, y lo que pasó esa noche hoy se recuerda con otros ojos y pega directo en el corazón.

Padre de Messi muere a los 68 años

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi durante gran parte de su carrera, falleció a los 68 años mientras permanecía internado en el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina.

En los últimos meses, Jorge la venía pasando mal de salud y la familia prefirió llevar todo con el perfil muy bajo. Por eso mismo, casi ni se le veía en público y dejó de ir a los partidos , algo que toda la vida había sido un clásico para ellos.

La preocupación por la salud de Jorge se hizo más evidente durante el Mundial 2026. Tras la victoria de Argentina por 3-0 frente a Argelia, Lionel Messi se mostró particularmente emocionado y reconoció ante la prensa que venía atravesando días complicados por una situación ajena al fútbol.

"He tenido algunos días difíciles. No tenía nada que ver con el fútbol", declaró entonces el capitán argentino, sin entrar en mayores detalles sobre lo que sucedía en su entorno familiar.

Tiempo después se conoció públicamente que Jorge se encontraba bajo atención médica. La familia Messi incluso pidió prudencia frente a las versiones que comenzaron a circular sobre su estado de salud.

La última vez que vio jugar a Lionel

Uno de los recuerdos que ahora vuelve a tomar protagonismo ocurrió el 8 de noviembre de 2025, cuando Jorge Messi estuvo presente junto a su esposa, Celia Cuccittini, en el Chase Stadium para ver el duelo entre Inter Miami y Nashville SC por los playoffs de la MLS.

💔⚽️ LA NOCHE EN QUE JORGE MESSI VIO JUGAR A LIONEL POR ÚLTIMA VEZ



🇺🇸El último encuentro donde Jorge Messi vio presencialmente a su hijo en una cancha fue en noviembre de 2025, durante el partido de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville.



🥰Fiel a su perfil reservado... pic.twitter.com/fmULX6pIg7 — Boing 97.3 (@radioboing) August 8, 2026

La 'Pulga' se recontra lució esa noche: se mandó con un doblete y metió dos pases de gol en el 4-0 del Inter Miami. Con semejante actuación, el equipo metió un histórico salto directo a las semifinales de la Conferencia Este en los playoffs de la MLS.

Lionel Messi fue la gran figura del partido: marcó dos goles y dio dos asistencias en la goleada 4-0 del Inter Miami. El resultado permitió que el equipo avanzara a las semifinales de la Conferencia Este de los playoffs de la MLS por primera vez en su historia.

Pero la escena que hoy genera mayor atención ocurrió una vez terminado el encuentro. Jorge y Celia permanecieron en el palco hasta el final y Lionel se acercó al sector donde estaban sus padres para saludarlos. Los registros de aquella jornada muestran al futbolista compartiendo ese momento con ambos.

Según la información difundida tras el fallecimiento de Jorge, esa terminó siendo la última ocasión en la que pudo acompañar presencialmente a su hijo en un partido del Inter Miami.

Así, la muerte del padre de Lionel Messi deja como uno de sus últimos recuerdos públicos aquella noche en la que Jorge Messi vio a su hijo brillar con el Inter Miami.