AFA anuncia inesperadas medidas tras la muerte del padre de Lionel Messi: "En señal de duelo"

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fallecimiento de Jorge Messi fue un golpe seco para el fútbol argentino. Frente al partido más difícil de su carrera —esta vez lejos del césped—, la AFA reaccionó de una y sorprendió con una serie de medidas para rendirle honor al padre Lionel y acompañar a toda la familia en este momento tan difícil.

AFA anuncia inesperadas medidas

La Asociación del Fútbol Argentino reaccionó tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi y comunicó una serie de disposiciones que alcanzarán a todos los partidos de las distintas categorías del fútbol argentino.

AFA comunicó que habrá un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol argentino por el fallecimiento de Jorge Messi



Además, los jugadores, el CT y el cuerpo arbitral utilizarán un brazalete negro pic.twitter.com/7vGuC156Q1 — NAMOR KOONIMOH (@100Chameleon) August 8, 2026

Según contó la entidad, antes de cada pitazo inicial el estadio entero se va a quedar en silencio un minuto en memoria al papá de la 'Pulga'. Además, no hay vuelta que darle: planteles enteros y réferis tendrán que ponerse una cinta negra en el brazo para mostrar el dolor.

Pero eso no fue todo. La AFA también ordenó que las banderas ubicadas en sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

"El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi", señaló la asociación en el comunicado difundido luego de confirmarse la noticia.

En el mismo mensaje, el presidente de la AFA, los dirigentes del Comité y "toda la familia del fútbol argentino" le hicieron llegar su más sentido pésame a la 'Pulga', a sus hermanos y a todo su círculo cercano tras este duro golpe.

La casa madre del fútbol argentino también publicó un sentido mensaje en sus redes sociales: "La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi".

"Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", finalizó.

El mensaje de la selección argentina

Las muestras de respaldo para el futbolista no tardaron en aparecer. La cuenta oficial de la selección argentina compartió una imagen de Lionel Messi acomodándose la cinta de capitán y acompañó la publicación con una breve frase.

"Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo", se leyó en el mensaje.

Horas antes, otras instituciones como Newell's Old Boys y la Liga Profesional de Fútbol también habían expresado públicamente sus condolencias, al igual que distintas federaciones y clubes argentinos.

Las medidas de la AFA para el partido más duro de Messi no se hicieron esperar. El ente rector mandó a guardar un minuto de silencio en cada partido, exigió cinta negra para todos los planteles y árbitros, y bajó las banderas a media asta hasta el 14 de agosto en señal de absoluto dolor por el padre de Lionel.