Corte de LUZ en Lima y Callao el 8 y 9 de agosto: consulta los distritos afectados y los horarios

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción del servicio eléctrico programado para el 8 y 9 de agosto, de acuerdo al último comunicado de la empresa Pluz Perú.

Corte de luz en Lima y Callao: Cronograma de Pluz Perú

Pluz Perú, a través de su página oficial, anunció que habrá una nueva interrupción del servicio eléctrico el 8 y 9 de agosto debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán en diversos distritos de Lima y Callao con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

La empresa recomienda a los usuarios mantenerse atentos al cronograma correspondiente a su zona, debido a que los horarios de suspensión pueden variar según el distrito y sector intervenido. Además, no todos los vecinos de un distrito resultan necesariamente afectados, pues el corte puede limitarse a determinadas calles, urbanizaciones o manzanas.

Distritos afectados por corte de luz el 8 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este sábado 8 de agosto:

Áreas afectadas en Breña

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. República de Venezuela cdras. 8, 9, Jr. Recuay cdras. 3, 4, Jr. Gral. Felipe Varela cdras. 4, 5, 6.

En San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Los Próceres cdras. 78, 79, 80, 81.

Sin luz en Comas

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Alfredo Mendiola / Av. Los Próceres.

Sectores afectados en San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas en SJL el 8 de agosto.

Zonas y horarios del corte de luz el 9 de agosto

Además, se reveló cuáles serán las zonas que no contarán con electricidad por determinadas debido al corte programado para el domingo 9 de agosto:

En Carabayllo

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en C.P. Los Huertos de Río Seco Mzs. A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J1, J2, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, N3, C.P. Cassinelli Mzs. B, C, D, E, E1, F, G, I, K, L, N, O, U, A.H. Cerro Candela Mz. D2, C.P. Fundo Santa Margarita Mzs. A, B, C, D, C.P. Centro de Salud Mz. F1.

De esta manera, con el cronograma del corte de luz de Pluz Perú, los vecinos de Lima y Callao podrán conocer con anticipación si su distrito será afectada y tomar las medidas necesarias mientras duren los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica.