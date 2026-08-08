VMT: Línea A de la empresa de transportes Etupsa 73 paraliza labores tras nuevo ataque

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Delincuentes dispararon más de 18 veces contra el patio de maniobras de la línea A de la empresa de transportes Etupsa 73, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Tras el reciente ataque, los conductores deciden paralizar sus labores.

Delincuentes atacan patio de maniobras de Etupsa 73

La inseguridad y criminalidad en el país sigue siendo un tema preocupante. De acuerdo a los últimos reportes, al promediar las 9:30 p.m. de ayer, viernes 7 de agosto, dos delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon contra la fachada del patio de maniobras de la empresa de transportes Etupsa 73 S.A., línea A.

Los sujetos abrieron fuego en reiteradas oportunidades contra el paradero de la empresa antes de escapar rápidamente del lugar. Tras el ataque, agentes policiales y personal de criminalística llegaron hasta el lugar ubicado en Villa María del Triunfo, para realizar las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a atrapar a los criminales, con apoyo de las cámaras de seguridad.

El hecho registrado la noche de ayer, no sería el primer ataque del que son víctima los conductores de Etupsa 73, ya que como se recuerda, el 16 de junio, ya habían recibido amenazas extorsivas por parte de la banda criminal 'Los Imparciales del Sur', además, un chofer de la línea 1 de la misma empresa, fue asesinado en San Martín de Porres, el 6 de junio.

🔴🔵 VMT: atacan a balazos paradero de la empresa de transporte Etupsa Línea A.



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Conductores de la línea A de Etupsa 73 paralizan labores

Debido al último ataque contra el portón del paradero el 7 de agosto, y por temor a un nuevo atentado, los conductores y cobradores de la Línea A de la empresa Etupsa 73 decidió no salir a trabajar este sábado 8 de agosto.

Las cámaras de Exitosa llegaron hasta el lugar del ataque y se logra observar que en la mañana de este sábado 8 de agosto, en los exteriores del paradero de la empresa de transportes solo se aprecia dos efectivos policiales y un vehículo de serenazgo del distrito de VMT. No se evidencia más seguridad o garantías para los transportistas de esta línea de transporte público que ha vuelto a ser víctima de la inseguridad.

Pasajeros indignados por falta de seguridad en VMT

Tras el reciente ataque contra la empresa de transportes Etupsa 73, línea A, los pasajeros se han visto preocupados por la crisis de inseguridad y criminalidad. Asimismo, expresaron su indignación pro la falta de presencia de policías en la zona para detener los atentados y actos criminales.

"En varios paraderos están haciendo lo mismo (ataques). Pido más seguridad porque no para esto. Acá hay una comisaría, pero no vemos policías por la zona, a veces serenazgo que pasa, pero policías no", precisó una vecina del sector. "Más seguridad porque ahora no les importa (a los delincuentes) si hay niños o personas mayores y disparan", acotó otra pasajera.

La inseguridad vuelve a golpear al transporte público en Lima. La línea A de la empresa Etupsa 73 decidió paralizar sus labores y operaciones luego de un nuevo ataque registrado contra su paradero, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). La medida fue adoptada por los trabajadores ante el temor de convertirse en nuevas víctimas de la delincuencia.