Lionel Messi toma una inesperada decisión tras la muerte de su padre, Jorge Messi

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La muerte de Jorge Messi sacudió por completo el entorno de Lionel Messi. Mientras su familia mantiene absoluta reserva sobre la despedida, el capitán argentino reaccionó rápidamente ante la noticia y tomó una inesperada decisión que modificó sus planes de manera inmediata.

La rápida decisión de Lionel Messi

Una noticia que nadie quería recibir cambió por completo los planes de Lionel Messi. Jorge Messi, padre y figura fundamental en la carrera del astro argentino, falleció a los 68 años en una clínica de Rosario, ciudad natal de la familia.

Tras conocerse el fallecimiento, Messi tomó una rápida decisión. El delantero dejó Estados Unidos y abordó un avión privado rumbo a Argentina para poder participar de la despedida de su padre.

Tal como se supo sobre el traslado, la aeronave N776MA levantó vuelo desde Fort Lauderdale a eso de las 11:20 de la mañana. Tenía por delante una ruta maratónica de casi 6.880 kilómetros y unas ocho horas y media de viaje por delante.

La llegada de Messi a Rosario estaba prevista para horas de la noche, convirtiendo su retorno a Argentina en un viaje completamente distinto a cualquier otro. Esta vez no habrá partidos, celebraciones ni recibimientos multitudinarios: el motivo es estrictamente familiar.

Incluso las autoridades habrían preparado un operativo especial en el aeropuerto para garantizar privacidad durante su llegada. La intención es evitar filtraciones y preservar la intimidad de los Messi en medio del delicado momento que atraviesan.

El hombre clave en la carrera de Messi

La partida de Jorge Messi también vuelve a poner sobre la mesa todo lo que hizo durante los primeros años de carrera de su hijo.

Junto a Celia Cuccittini, acompañó a Lionel desde pequeño y afrontó los desafíos derivados del tratamiento que el futbolista necesitó debido a un déficit de la hormona de crecimiento.

Pero uno de los momentos decisivos llegaría en el año 2000. Con apenas 13 años, Lionel tuvo la posibilidad de viajar a España para buscar una oportunidad en Barcelona y Jorge decidió acompañarlo.

La apuesta significó una importante separación familiar. Mientras padre e hijo emprendían aquella nueva vida en Europa, Celia permanecía en Argentina junto a Rodrigo, Matías y María Sol.

Jorge terminó convirtiéndose no solamente en padre y acompañante, sino también en una de las personas más importantes alrededor de la carrera profesional de Lionel. Durante años estuvo involucrado en el manejo de sus asuntos y fue una presencia constante detrás del futbolista argentino.

Así, Lionel Messi tomó una inesperada decisión tras la muerte de su padre y abandonó Estados Unidos de inmediato para viajar de urgencia a Rosario, acompañar a su familia y darle el último adiós a Jorge Messi.