Ministro de Economía anuncia que los feriados ya NO se moverían a los viernes: "Lunes es mejor día"

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que los feriados ya no se moverían a los días viernes, sino a los lunes para facilitar el turismo interno, el descanso familiar y no afectar la actividad productiva.

Feriados en Perú ya no serán los viernes, según el MEF

En el último 7 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció en una conferencia de prensa que el Gobierno evaluaba trasladar los feriados a los viernes para impulsar el turismo y reducir su impacto productivo, exceptuando Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo. No obstante, un nuevo reporte ha sorprendido a la ciudadanía en las últimas horas.

En una reciente entrevista, el titular del MEF precisó que tras una nueva evaluación del tema, la primera opción (los viernes) quedaría descartada y que los lunes serían una opción más conveniente tomando en cuenta la dinámica de las actividades productivas y comerciales.

"Lo hemos seguido discutiendo, los lunes es un mejor día porque los sábados hay gente que trabaja, empresas que trabajan, oficinas y bancos también. Entonces moverla al lunes es mejor", precisó el ministro Elmer Cuba en diálogo con 'Canal N'.

Feriados pasarían a los lunes: ¿Desde cuándo?

Según señaló, los lunes son considerados como la mejor opción para mover los feriados, ya que no solo favorece a determinados sectores económicos, sino que también permitiría impulsar el turismo en el país, generando un incremento de viajes.

"Efectivamente gana un sector, el de turismo. Nadie empeora", acotó el titular del MEF, dejando en claro que mover un feriado de un martes, miércoles o jueves hacia el lunes permitiría reducir el impacto que tiene una interrupción de la jornada laboral en medio de la semana.

Finalmente, tal como precisó en un inicio, la eventual medida de mover los feriados a los días lunes sería aplicada a partir del año 2027. Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo no contempla disminuir o aumentar el número de días festivos en el calendario oficial del Perú.

Elmer Cuba: Gobierno impulsará cuatro comisiones de reforma

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló el 7 de agosto que para enfrentar los desafíos estructurales del país, se crearán comisiones presidenciales que trabajarán propuestas sobre informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria, con el objetivo de impulsar cambios de largo plazo y una gestión más eficiente de los recursos.

📌 Cuatro reformas para enfrentar desafíos estructurales del país.

El ministro Elmer Cuba anunció la creación de comisiones presidenciales que trabajarán propuestas sobre informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria, con el objetivo de... pic.twitter.com/XqXxKEUjz0 — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) August 8, 2026

Asimismo, sostuvo que el incremento de la remuneración mínima vital hasta S/1300 se implementará en dos tramos, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y moderar sus efectos sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), precisó en entrevista con Canal N, que los feriados ya no se moverían a los viernes, sino a los días lunes, para disminuir las interrupciones que se generan durante la semana laboral y preservar la continuidad de las actividades productivas.