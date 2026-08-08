SISMO sacude Perú HOY, sábado 8 de agosto: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud, según el reporte del IGP?

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo se registró en la mañana de este sábado 8 de agosto. Conoce cuál fue el epicentro, la magnitud y todos los detalles del movimiento telúrico, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en el sur de Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

Perú no deja de temblar. Nuestro país está ubicado sobre el "Cinturón del Fuego del Pacífico", lo que genera que se registren de manera recurrente una serie de temblores en nuestro territorio. Por ello, el IGP realiza un monitoreo constante de los eventos telúricos y fenómenos naturales.

Es así como, a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), la institución liderada actualmente por Hernando Tavera, anunció que en la mañana de este sábado 8 de agosto, alrededor de las 10:15 a.m., un sismo de magnitud 4.1 se registró a 143 kilómetros al sureste de Tacna, con una profundidad de 134 kilómetros.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente precisó en su boletín sísmico que el movimiento telúrico tuvo un nivel de intensidad grado II-III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales o víctimas por el "remezón" sentido en 'la Ciudad Heroica'.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0536

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,10:15:27

Magnitud: 4.1

Profundidad: 134 km

Latitud: -18.97

Longitud: -69.35

Intensidad: II-III Tacna

Referencia: 143 km al SE de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/AnNqtonFIB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 8, 2026

Sismo 4.1 en Tacna: Este fue el epicentro hoy, 8 de agosto

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), anunció que el último sismo de magnitud 4.1 de hoy en Tacna, tuvo como epicentro el territorio chileno y el movimiento tuvo una latitud de -18.97 y longoitud de -69.35 grados.

Frente a estas circunstancias, el Indeci recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Asimismo, las autoridades piden a la ciudadanía mantener siempre la calma ante un evento sísmico similar o de mayor intensidad.

Temblor hoy en Tacna: Epicentro se ubicó en territorio chileno.

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Sismos registrados este año

Además, cabe destacar que de acuerdo con el balance más reciente del Censis del IGP, entre el 1 de enero y el 7 de agosto del 2026 se han registrado 533 sismos en diferentes regiones del país. Los reportes oficiales indican que las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 5.7, mientras que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, utilizada para medir los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas y las edificaciones.

Frente a esos constantes movimientos telúricos y para adoptar mejor gestión del riesgo de desastres, el IGP reportó un boletín dando a conocer detalles del sismo de magnitud 4.1 que sacudió Tacna en la mañana de hoy, sábado 8 de agosto, con epicentro en territorio chileno.