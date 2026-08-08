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Pensión ONP: Ofrecen BONIFICACIÓN del 25% a pensionistas que cumplan este requisito

Jubilados de la ONP recibirán bonificación del 25% en su pensión, si cumplen con un requisito, de acuerdo a la normativa vigente. Conoce quiénes se verán beneficiados con la medida.

Pago ONP: bonificación adicional del 25%.
Pago ONP: bonificación adicional del 25%. (Composición Exitosa)

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/08/2026

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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que durante el pago de pensión, cierto grupo de pensionistas se verán beneficiados con una bonificación del 25% si cumplen con un requisito. ¿De qué se trata?

Bonificación del 25% en tu pensión ONP: ¿Cuál es el requisito?

El lunes 10 de agosto iniciará el pago de pensiones ONP del mes de agosto del presente año, de acuerdo a la normativa vigente en Perú. Sin embargo, muy pocos saben que el organismo público técnico y especializado del Estado peruano que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ofrece un beneficio que alcanzará a un total de 145,318 pensionistas, a nivel nacional.

De acuerdo al anuncio de la ONP, los pensionistas del Decreto Ley N° 19990 recibirán una Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que equivale al 25% de su pensión que reciben de manera habitual. El requisito que deben cumplir es tener 80 años o más y ser pensionista por jubilación ante el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Del total de beneficiarios, 133,370 son pensionistas del régimen regular, es decir, cuentan con 20 o más años de aportes, mientras que 11,948 reciben una pensión proporcional, correspondiente a quienes acreditaron entre 10 y menos de 20 años de aportes.

¿Quiénes pueden acceder a la BEA de la ONP?

La ONP precisa que la bonificación adicional del 25% se incorpora al pago que recibe regularmente el pensionista que tenga 80 años y reúna las condiciones establecidas. Por ejemplo, si un pensionista percibía S/800 al momento de alcanzar esa edad, le corresponde una bonificación de S/200. De esta manera, recibirá S/1000 considerando ambos conceptos.

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De acuerdo con los lineamientos de la ONP, los pensionistas no deben presentar ningún tipo de solicitud, así como ningún tipo de pago o trámite adicional para obtener el beneficio. Además, ten en cuenta que la BEA no alcanza a quienes reciben pensiones de viudez, orfandad o ascendencia. 

Cronograma de pagos ONP en agosto del 2026

Los pagos ONP para los que se encuentran en el régimen del Decreto Ley N° 19990 se realizarán, de acuerdo al siguiente calendario para el mes de agosto, y conforme a la primera letra del apellido paterno del beneficiario:

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  • Apellidos de la A-C: El abono se dará el lunes 10 de agosto.
  • Apellidos de la D-L: Pago será el martes 11 de agosto.
  • Apellidos de la M-Q: Abono el miércoles 12 de agosto.
  • Apellidos de la R-Z: Pago el jueves 13 de agosto.
  • Pago a domicilio: Del 17 al 26 de agosto.

Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y los pensionistas de la Ley N° 27803 recibirán el depósito el 14 de agosto. Por su parte, los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley N.° 18846, Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el abono en cuenta el 14 de agosto en las entidades financieras autorizadas: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. 

Así que recuerda que si cumpliste 80 años y eres jubilado de la ONP podrás recibir de oficio una bonificación del 25% en tu pensión. Serán más de 145 mil jubilados que se verán beneficiados con la BEA.

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