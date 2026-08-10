Simone Biles queda fascinada con la gastronomía peruana y visita restaurante de Rodrigo Fernandini

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Simone Biles, una de las gimnastas más laureadas de la historia, no solo llegó al Perú para cumplir una agenda relacionada con el deporte. Durante su estadía, la campeona olímpica también tuvo la oportunidad de descubrir una de las expresiones culturales más reconocidas del país: la gastronomía peruana.

Para ello, visitó el restaurante del chef Rodrigo Fernandini, en Barranco, donde conoció de cerca una propuesta inspirada en la diversidad de sabores y productos nacionales.

Simone Biles y su acercamiento a la cocina peruana

La visita de la multicampeona olímpica representa una nueva oportunidad para mostrar la gastronomía peruana ante una audiencia internacional. La cocina nacional se ha convertido en uno de los principales referentes culturales del país y, en esta ocasión, fue el punto de encuentro entre una de las figuras más importantes del deporte mundial y un chef peruano con experiencia internacional.

Biles visitó Fernandini Restaurante, donde compartió con el reconocido chef peruano y pudo acercarse a una propuesta culinaria construida alrededor de los productos, sabores y distintas influencias regionales que caracterizan al Perú. El encuentro permitió que la atleta conociera otra faceta del país más allá de sus actividades deportivas.

🍽️🇵🇪 La visita de Simone Biles al Perú continúa generando atención. La deportista estadounidense, considerada una de las figuras más importantes en la historia de la gimnasia artística, llegó por primera vez al país como invitada especial en medio de las actividades previas a los... pic.twitter.com/nF1s3LyBUg — Perú21 (@peru21noticias) August 10, 2026

Rodrigo Fernandini ha construido su trayectoria alrededor de la cocina peruana. Su formación comenzó en Le Cordon Bleu Lima y posteriormente continuó en cocinas internacionales y restaurantes de alta gastronomía.

También desarrolló Artesano, su propio proyecto gastronómico en Nueva York, antes de regresar al Perú para abrir su primer restaurante en Lima.

El establecimiento, ubicado en una casona de Barranco, busca presentar una propuesta profundamente vinculada con los sabores y productos del territorio nacional. Para desarrollar su carta, Fernandini recorrió durante tres meses distintas zonas de la costa, sierra y selva peruana, experiencia que le permitió conocer de cerca la variedad de ingredientes y tradiciones que posteriormente trasladó a su cocina.

Una visita que pone al Perú en vitrina internacional

La presencia de Simone Biles en el restaurante también adquiere relevancia por el contexto en el que se produjo. La gimnasta se encuentra en el Perú como parte de las actividades oficiales relacionadas con la cuenta regresiva de un año para los Juegos Panamericanos Lima 2027, evento que reunirá a deportistas de diferentes países.

Además de su participación en actividades vinculadas al deporte, su recorrido por el país le permitió conocer expresiones culturales que forman parte de la identidad peruana. Entre ellas, la gastronomía ocupa un lugar destacado por su capacidad de reunir productos y tradiciones provenientes de diferentes regiones.

El paso de Simone Biles por el restaurante de Rodrigo Fernandini deja una postal que combina deporte, cultura y gastronomía. Su visita permitió acercarla a una cocina que continúa despertando interés fuera de las fronteras nacionales y que encuentra en cada visitante internacional una nueva oportunidad para mostrar la diversidad del Perú al mundo.