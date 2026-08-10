VMT: Etupsa 73 sigue sin operar por tercer día consecutivo tras ataque armado contra patio de maniobras

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transporte ETUPSA 73 mantiene suspendido su servicio por tercer día consecutivo luego del ataque armado registrado contra su patio de maniobras, ubicado en Villa María del Triunfo.

Decenas de buses permanecen estacionados mientras los trabajadores esperan que se establezcan las condiciones de seguridad necesarias para volver a cubrir su ruta habitual entre Lima Sur y el Cercado de Lima.

Empresa sigue sin operar por tercer día consecutivo

El ataque ha generado preocupación entre los conductores y cobradores, quienes temen convertirse nuevamente en blanco de la delincuencia mientras realizan sus labores.

Los trabajadores recibieron la disposición de no salir a trabajar hasta contar con garantías que permitan que tanto ellos como sus compañeros puedan regresar sanos y salvos al patio de maniobras al finalizar sus jornadas.

La paralización afecta directamente a los usuarios que utilizan diariamente esta empresa para trasladarse entre distintos puntos de Lima Sur y el centro de la capital. Mientras tanto, en el lugar se observa una patrulla de Serenazgo de Villa María del Triunfo que permanece custodiando las instalaciones.

ETUPSA 73

Más de 10 disparos en el patio de maniobras

El escenario encontrado en los exteriores del establecimiento evidencia la violencia del ataque. Todavía permanecen las marcas de la criminalidad y se contabilizaron más de 10 impactos de bala en la entrada del patio de maniobras.

Una cámara de seguridad instalada por la propia empresa continúa operativa y habría registrado el momento en que dos sujetos, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, se aproximaron al lugar y realizaron varios disparos contra las instalaciones.

Las imágenes podrían convertirse en un elemento importante para las investigaciones destinadas a identificar a los responsables del atentado.

El hecho ocurre además en un contexto de preocupación para los trabajadores de la empresa. Es importante recordar que, en junio un conductor de ETUPSA 73 fue acribillado, situación que incrementa el temor entre quienes deben salir diariamente a las calles para cumplir con sus labores.

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Trabajadores exigen garantías para volver

La suspensión no responde a una falta de unidades o a un problema operativo, sino al temor de los trabajadores frente a posibles nuevos ataques. Un conductor consultado por el equipo periodístico prefirió no declarar públicamente, pero confirmó que la disposición es mantener paralizado el servicio hasta que existan garantías de seguridad.

La empresa cuenta con la línea A y la línea 1, que cubren recorridos desde San Martín de Porres hacia Lima Sur. Sin embargo, la preocupación persiste entre los trabajadores ante la continuidad de los ataques y la posibilidad de que la violencia alcance nuevamente a quienes se encuentran en plena jornada laboral.

La situación mantiene en alerta a los empleados, quienes temen que salir nuevamente a trabajar pueda poner en riesgo sus vidas y afectar directamente a sus familias. Por ello, la paralización se mantiene mientras esperan una respuesta que permita garantizar su integridad.

Por tercer día consecutivo, los buses de ETUPSA 73 permanecen en su patio de maniobras y los usuarios continúan afectados por la suspensión del servicio. El ataque armado, los más de 10 disparos registrados y el antecedente de un conductor asesinado en junio han profundizado el temor de los trabajadores.

Mientras no existan garantías suficientes para conductores y cobradores, la empresa continuará sin salir a las calles, dejando en evidencia la preocupación por la seguridad del transporte público en Lima Sur.