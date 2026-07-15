'El hincha israelita' y 'El inca de la selección' alientan a Argentina previo al duelo ante Inglaterra

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La selección de Argentina e Inglaterra se enfrentan en un duelo electrizante por las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y dos de los fanáticos de la Blanquirroja han expresado su total respaldo al eequipo capitaneado por Lionel Messi reafirmando ese lazo históricoe existente entre peruanos y argentinos.

Famosos fanáticos peruanos alientan a Argentina

Si hay un país al que Argentina le tiene aprecio es al Perú, sentimiento que en su mayoría es recíproco. Ahora ello se ve reflejado en el apoyo incondicional de diversos peruanos hacia la escuadra que dirige Lionel Scaloni a pocas horas de enfrentarse al conjunto inglés.

Entre esos compatriotas que se sumaron a este aliento por la selección argentina destacaron dos: los populares 'Hincha israelita y 'El inca de la selección' quienes fueron entrevistados por medios internacionales y no dejaron pasar la oportunidad para revelar que quieren ver triunfar al país hermano.

Y es que las emociones están a tope debido a que la Albiceleste se juega la vida contra los ingleses para volver a soñar con estar una vez más en una final del Mundial. A esto se suma que su rival es histórico más allá del fútbol por lo relacionado con la Guerra de Malvinas en el que militares argentinos y británicos se enfrentaron por el control territorial de las islas Malvinas.

La palabra de los protagonistas

En primer lugar, con su clásica túnica blanquirroja, Ezequiel Jonás, el siempre carismático 'hincha israelita', sorprendió al aparecer en una entrevista con el medio Olé. En sus declaraciones, basado en los principíos de su religión, transmitió un mensaje de paz entre ambas naciones.

"Lo más importante es que el fútbol sea símbolo de paz entre todos los países (...) se ha puesto muchos que no debe haber, pero de todas maneras borrón y cuenta nueva. Que en este partido partido entre Argentina e Inglaterra nadie se meta entre los dos que se maten en la cancha. Ya lo hemos demostrado en la Guerra de Malvinas, somos Sudamérica, somos Argentina", expresó.

Por su parte, Sixto Falcón, 'el inca de la selección', con su característica indumentaria de la máxima autoridad del imperio incaico, apareció con su pututo en medio del clásico banderolazo que realizaron diversos hinchas argentinos y afirmó que está "apoyando a Argentina" en conversación con el medio La Gaceta.

Como vemos, los populares fanáticos de la Blanquirroja, 'el hincha israelita' y 'el inca de la selección' expresaron su apoyo a Argentina previo al duelo que sostendrá ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.