Janet Barboza expone chats inéditos con Ethel Pozo que ponen en duda sus declaraciones ante Magaly

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza mostró chats inéditos con Ethel Pozo luego de su entrevista con Magaly Medina. Estas conversaciones pondrían en duda algunas de las declaraciones de la conductora sobre su salida de América Hoy y la renovación del equipo.

Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo

Luego de la entrevista que Ethel Pozo brindó en el programa de Magaly Medina, donde habló sobre su salida de América Hoy y aseguró que no sabía que Janet Barboza y Edson Dávila habían renovado contrato mientras ella no continuó en el espacio, la conductora decidió pronunciarse en redes sociales.

Janet Barboza utilizó sus historias de Instagram para responder a los cuestionamientos de algunos seguidores y compartió chats inéditos con Ethel Pozo, con los que buscó aclarar su versión de los hechos.

Todo comenzó cuando una usuaria le escribió: "Por primera vez tengo dudas de tu veracidad. Más que dudas, más creo estar acertada". Ante este comentario, Janet decidió responder mostrando una conversación que habría mantenido con Ethel.

En el chat compartido se observa un mensaje de Ethel Pozo donde le pregunta: "Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de 'América Hoy' que tiene el canal?". Luego, Janet responde: "¿Qué? ¿Estaban preparando equipo? Mañana vuelvo a preguntar, hoy se nos hizo tarde".

Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo

Con esta publicación, Janet Barboza buscó evidenciar que, según su interpretación, Ethel Pozo sí tenía conocimiento de algunos movimientos relacionados con el programa antes de su salida.

La conductora de televisión continuó compartiendo mensajes luego de recibir otra pregunta de sus seguidores sobre la entrevista que Ethel Pozo tuvo con Magaly Medina.

Ante la consulta de un usuario sobre qué opinaba del encuentro entre ambas figuras, Janet respondió que no había visto el programa, pero que había revisado algunos comentarios y enlaces que le enviaron.

"No vi. No veo ese programa hace muchísimos años, pero obviamente leo las noticias y links que me han enviado anoche", escribió.

Además, mostró otra conversación donde, según la imagen compartida, Ethel Pozo habría escrito en mayo de 2025 una crítica hacia Magaly Medina, Rodrigo González 'Peluchín' y Kurt Villavicencio.

Janet también publicó otro mensaje donde señaló: "De los links que he visto, se volvió a mentir", haciendo referencia a algunos puntos mencionados durante la entrevista de Ethel Pozo, entre ellos la relación que tuvo con Christian.

Janet Barboza decide cerrar la polémica

Finalmente, Janet Barboza señaló que prefería no continuar con la controversia y dejó un mensaje de despedida relacionado con sus antiguos compañeros de trabajo.

Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo

"Por los años trabajados y el respeto que tengo a todos mis excompañeros lo dejaré ahí nomás. Buen viento para todos", escribió la conductora en sus redes sociales.

Así, Janet Barboza respondió a las declaraciones de Ethel Pozo tras su entrevista con Magaly Medina mostrando chats que, según ella, ponen en duda algunos puntos de la versión brindada por la exconductora de América Hoy.