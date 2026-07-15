Enfermeras UCI exigen al Minsa el reconocimiento de su labor: Advierten denuncia contra ministro si no atiende pedido

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Lourdes Castillo González, presidenta de la Fedeminsap, informó que las enfermeras de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) realizarán un plantón este jueves 16 de julio frente a la sede del Ministerio de Salud para exigir el reconocimiento oficial de su labor mediante la firma de una norma técnica.

Asimismo, advirtió que, si el Minsa no atiende su demanda, impulsarán una denuncia constitucional contra el ministro de Salud por omisión de funciones.

Enfermeras exigen que se reconozca su labor en el sector

La dirigente explicó que la protesta no solo representa a las enfermeras de cuidados intensivos, sino a todo el gremio a nivel nacional, al considerar que la situación refleja una serie de vulneraciones que afectan el ejercicio profesional de la enfermería en el sistema de salud.

"No está solamente reclamando las enfermeras de cuidados intensivos, estamos reclamando todas las enfermeras a nivel nacional porque esto es un botón en medio de todas las agresiones que hemos recibido para nuestra profesión en el campo de la salud", sostuvo.

Castillo cuestionó que, pese a las necesidades del sector, no se haya cerrado la brecha de contratación de enfermeras, mientras sí se incorporó a otros profesionales de la salud.

En ese sentido, recordó que durante situaciones de emergencia, como la pandemia de la COVID-19 o los desastres naturales, el personal de enfermería desempeña un rol esencial junto con médicos y técnicos.

Cambio de norma afectó la labor de las enfermeras

La presidenta de Fedeminsap también denunció que la última modificación de la norma técnica eliminó responsabilidades administrativas propias de las enfermeras, dejándolas sin respaldo legal para realizar diversos procedimientos que forman parte de su labor diaria.

Según explicó, esta situación las obliga a depender únicamente de las indicaciones médicas, limitando su autonomía profesional y afectando funciones relacionadas con el cumplimiento de protocolos y la toma de decisiones oportunas para pacientes cuyo estado de salud representa un riesgo para su vida.

Tercer plantón frente al Minsa

Castillo indicó que el plantón del jueves 16 será el tercer acto de protesta organizado por el gremio. Reiteró que exigirán la firma de la resolución ministerial que oficialice la nueva norma técnica y reconozca el papel que cumplen las enfermeras en las UCI, donde, según afirmó, asumen cerca del 70% del cuidado directo de los pacientes.

Finalmente, advirtió que, si el Ministerio de Salud no atiende este pedido, las organizaciones de enfermeras promoverán una denuncia constitucional contra el titular del sector, al considerar que existe una omisión en el cumplimiento de sus funciones y reconocimiento del trabajo del personal de enfermería.