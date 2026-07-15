Corte de LUZ en Lima y Callao el 15 y 16 de julio: Distritos afectados y horario de suspensión temporal

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú reveló que hay corte de luz programado para el 15 y 16 de julio en Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horario será la suspensión temporal del servicio eléctrico para tomar medidas previsionales.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Si tenías pensado ver uno de los partidos más esperados del Mundial 2026: Inglaterra vs. Argentina, sería ideal identificar primero si tu hogar o negocio se verá afectado con el corte de luz programado por la empresa Pluz Perú, que según precisó en su comunicado, será debido a trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica.

El objetivo de esas acciones es seguir brindando un servicio de calidad y optimizar el suministro para evitar averías futuras. En ese marco, insta a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de la interrupción de la luz.

Recuerda que el corte de luz se ejecutarán en distintos horarios y abarcarán distintas avenidas, jirones, urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos ubicados en diversos distritos de Lima y Callao.

Programación del corte de luz: Distritos afectados el 15 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para este miércoles 15 y jueves 16 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados hoy:

En Los Olivos

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Urb. Pro Lima Mzs. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P, Q.

Sin luz en Callao

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Urb. Aero Residencial Av. Corpac Mz. A, Z, Urb. Alameda Portuaria Av. Corpac Mz. A, B, C.

En Comas

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Ind. Prolima calle I.

En el Rímac

Sin electricidad en el Rímac.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Asoc. Pro. Vivienda Garagay Mzs. A, H, I1, T, Urb. Canto Rey Mzs. A, H, I, I1, T, Av. Canto Rey cdra. 4, Av. Wiesse cdra. 33.

Zonas sin luz el 16 de julio: Horario de suspensión temporal

Los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica programados para el jueves 16 de julio afectarán a los siguientes distritos de Lima y Callao:

En Puente Piedra, La Perla, Los Olivos y San Martín de Porres

Zonas afectadas por corte de luz el 16 de julio.

En Independencia

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Panamericana Norte / Tomás Valle.

En San Miguel y Los Olivos

Sectores afectados por corte de luz.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Urb. Canto Rey Mzs. A, B, B#, C, C1, D, D1, O, O1, P, P PRIMA, P1, U13, Av. Los Ciruelos cdras. 10, 34.

Así que si para evitar mayores inconvenientes, es ideal conocer en qué horario será el corte de luz el miércoles 15 y jueves 16 de julio, que afectará diversos distritos de Lima y Callao, según el comunicado de Pluz Perú.