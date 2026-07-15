MULTAS por no poner la bandera entran en vigencia desde HOY 15 de julio: Sanciones llegan hasta S/ 5.500

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada de la quincena de julio, las calles de la capital empiezan a teñirse de rojo y blanco. Sin embargo, lo que para muchos es una muestra de orgullo y fervor patriótico, para los municipios de Lima representa una norma de cumplimiento obligatorio regulada bajo ordenanzas específicas.

La colocación de la bandera nacional en viviendas, edificios residenciales y locales comerciales es una disposición que busca uniformizar el aspecto de la ciudad durante las Fiestas Patrias, pero que también acarrea severas consecuencias económicas para quienes la ignoren o la cumplan de forma deficiente.

Requisitos clave para un embanderamiento correcto

Para superar con éxito las inspecciones vecinales y evitar cualquier tipo de observación o amonestación, es indispensable que los propietarios sigan una serie de lineamientos técnicos sencillos:

La bandera nacional debe instalarse obligatoriamente en la parte superior y central de la fachada del inmueble, asegurada firmemente mediante un asta de madera o metal.

asegurada firmemente mediante un asta de madera o metal. No está permitido colgarla directamente de las ventanas, amarrarla a las rejas o sujetarla con elementos improvisados que alteren su caída natural.

que alteren su caída natural. El estado físico del símbolo patrio es sumamente vigilado: debe encontrarse completamente limpia, libre de roturas, deshilachados o decoloración por efectos del sol.

Un detalle crucial que suele confundir a los ciudadanos es el modelo a utilizar. En predios particulares y comercios privados, se debe izar únicamente la bandera nacional de franjas rojas y blancas sin escudo. El uso del pabellón nacional (que incluye el escudo de armas en el centro) está estrictamente reservado por ley para las instituciones del Estado y organismos oficiales.

#Bandera #multa ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 Multas por no colocar la bandera entra en vigencia desde este 15 hasta el 31 de julio. La sanción económica puede llegar hasta los S/5500 por el uso indebido de este símbolo nacional. Conoce en dónde se ha establecido el embanderamiento obligatorio y evita estas multas. #exitosanoticias

Escala de multas y distritos fiscalizados

La obligatoriedad de esta medida no se aplica de forma automática en toda la provincia, sino que depende de las ordenanzas emitidas por cada jurisdicción. Distritos como Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, Barranco, Los Olivos, Independencia, Jesús María, Magdalena del Mar y el Cercado de Lima ya han confirmado el inicio de sus operativos de control.

Las multas varían según la gravedad de la falta y la ubicación del inmueble. Por ejemplo, en el Cercado de Lima, omitir la colocación de la bandera genera una sanción de S/ 550. No obstante, si el predio se encuentra en el Centro Histórico de Lima, la multa se eleva a S/ 1,375 debido al régimen especial de protección de la zona.

La municipalidad también advirtió sobre una infracción considerada de mayor gravedad. El uso inadecuado del símbolo patrio puede recibir sanciones superiores a S/ 5.500 cuando la bandera presente deterioro, roturas, suciedad, decoloración, alteraciones en su diseño oficial o cualquier utilización ofensiva contemplada por la normativa vigente.

Ante el inicio de las fiscalizaciones progresivas e informativas, la mejor estrategia para los vecinos es revisar detenidamente las normas vigentes de su respectiva municipalidad y preparar su bandera con anticipación. Un correcto izado no solo rinde un digno homenaje al país, sino que además garantiza una celebración libre de amargos contratiempos financieros.