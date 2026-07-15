Chacalón Jr. reaparece tras problemas de salud y luce completamente diferente

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Chacalón Jr. se dejó ver otra vez tras alejarse por problemas de salud y dejó boquiabiertos a sus fans por lucir completamente diferente. El artista sopló velitas con un detalle bien emotivo y dejó un lindo mensaje de agradecimiento.

Chacalón Jr. reaparece tras problemas de salud

Después de mantenerse alejado del ojo público por un buen tiempo, Chacalón Jr. volvió a aparecer públicamente. Como se recuerda, el cantante había puesto en pausa su carrera tras presentar problemas de salud.

El cantante sopló velitas rodeado de su club de fans, que le cayó de sorpresa para celebrar su diablo. Recibió su torta, regalazos y harto amor de sus seguidores.

Visiblemente emocionado por el gesto, el hijo del recordado Lorenzo Palacios, 'Papá Chacalón', agradeció el apoyo recibido durante los últimos meses y habló brevemente sobre el difícil momento que viene atravesando.

Aunque evitó brindar mayores detalles sobre su estado de salud, Chacalón Jr. reconoció que enfrenta una etapa complicada y aseguró que continúa luchando para salir adelante.

"No puedo hablar mucho, pero de verdad muchas gracias. Nadie sabe lo que uno está pasando. Tiene que pasarlo para saber qué es este dolor, este malestar. Es una pesadilla, pero como dicen, son pruebas y uno tiene que sobrellevar", expresó el artista durante el encuentro con sus seguidores.

Chacalón Jr. confía en volver a los escenarios

Durante la celebración, Chacalón Jr. también destacó la importancia del apoyo que recibió de sus fans y personas cercanas en un momento difícil de su vida. Aseguró que confía en superar esta etapa, luego de que algunas personas pensaran que no volvería a cantar ni aparecer públicamente.

"De verdad, muchas gracias, les agradezco de corazón. Ha sido muy bonito de su parte. A veces los amigos se ven en las buenas y en las malas. Muchos han abandonado y han pensado que de repente ya no voy a estar cantando o ya no voy a estar, pero Dios me va a sacar de esto. Es la voluntad de él", manifestó.

¿Por qué Chacalón Jr. se alejó de los escenarios?

En abril de este año, Chacalón Jr. contó que iba a ponerle pausa a la música por unos temas de salud. Subió un comunicado a sus redes explicando que ahora le toca enfocarse en recuperarse y le pidió a toda su gente que le tengan paciencia.

El cantante aclaró que esta decisión no significaba un retiro definitivo de la música y señaló que se encontraba estable, aunque atravesaba un momento complicado.

"Afortunadamente, me encuentro estable; sin embargo, como todos, no estamos exentos de atravesar momentos difíciles", indicó en aquella oportunidad.

Tras conocerse la noticia, artistas del género como Toño Centella expresaron su preocupación y pidieron oraciones por la recuperación del cantante.

Aunque continúa alejado de las presentaciones oficiales, Chacalón Jr. ha tenido algunas apariciones junto a su familia y recientemente volvió a encontrarse con sus seguidores.

Así, Chacalón Jr. reapareció luego de varios meses de ausencia tras sus problemas de salud, sorprendiendo a sus seguidores por lucir completamente diferente. El cantante brindó un mensaje de agradecimiento y aseguró estar enfocado en su recuperación.