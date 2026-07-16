Huascarán: Avalancha deja un fallecido y dos heridos durante la búsqueda de tres montañistas desaparecidos

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Nevado Huascarán, en Áncash, volvió a ser noticia por un hecho trágico. Una avalancha registrada en la zona de ascenso dejó como saldo un montañista fallecido y dos heridos, justo cuando las autoridades y equipos de rescate continúan con la búsqueda de los tres peruanos desaparecidos desde hace días.

La coincidencia de ambos sucesos refleja la dureza de las condiciones en la Cordillera Blanca y la vulnerabilidad de quienes desafían sus alturas extremas.

Un nuevo accidente

De acuerdo con los reportes, durante la mañana, una avalancha en el sector La Canaleta sorprendió a un grupo de andinistas que se encontraba en plena ruta. Uno de ellos, el porteador, perdió la vida de manera inmediata, mientras que los otros dos, un turista de nacionalidad india y un guía oficial, sufrieron lesiones y fueron trasladados a un centro de salud.

La caída de nieve y hielo se produjo en una zona de difícil acceso, lo que complicó la evacuación y obligó a desplegar brigadas de rescate especializadas que, en conjunto con el Gobierno Regional de Áncash, realizaron el despliegue de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para la evacuación de los heridos y el traslado del fallecido.

Este nuevo episodio pone de relieve los riesgos constantes que enfrentan los montañistas en el Huascarán, donde las condiciones climáticas pueden cambiar de forma repentina y generar situaciones de emergencia.

Áncash: nueva avalancha en el nevado Huascarán dejó un fallecido y dos heridos



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Continúa búsqueda de los tres desaparecidos

Mientras se atendía la emergencia de la avalancha, las operaciones para encontrar a Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán continúan sin descanso.

Los tres desaparecieron el pasado 13 de julio, cuando una tormenta en la zona de La Garganta, a más de 6.000 metros de altitud, dificultó su descenso. Hasta ahora se han encontrado carpas y pertenencias en los campamentos uno y dos, pero no señales directas de los montañistas.

Helicópteros de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea del Perú realizan sobrevuelos constantes, mientras más de treinta rescatistas peinan las rutas de ascenso y las grietas cercanas. Sin embargo, las temperaturas que descienden hasta los -15 °C, los vientos intensos y la neblina reducen la visibilidad y complican las labores.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Fuerza Aérea del Perú desplegó recursos aéreos y tecnológicos para apoyar la búsqueda de los tres andinistas desaparecidos en el nevado Huascarán el pasado 13 de julio. Más de 35 especialistas de alta montaña se han dividido en dos grupos.



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El Huascarán atraviesa días de tensión y dolor. La tragedia de este jueves se suma a la incertidumbre por los tres principales desaparecidos, recordando la fragilidad de quienes desafían las montañas más altas del país. Mientras los equipos de rescate redoblan esfuerzos en condiciones extremas, las familias esperan noticias alentadoras en medio de un escenario marcado por la tragedia y la esperanza.