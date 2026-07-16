Corte de AGUA en Lima el 17 de julio por más de 8 horas: Distritos afectados, según Sedapal

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia nuevo corte del servicio de agua potable programado para el viernes 17 de julio que afectará a diversos distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario se ejecutará la medida.

Motivo del corte de agua en Lima el 17 de julio

La empresa estatal precisó que el corte de agua el viernes responde a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutará con el objetivo de seguir garantizando un servicio de calidad y mejorar la infraestructura de abastecimiento ubicados en diversos distritos de la capital.

Para aminorar el impacto de la interrupción temporal del recurso hídrico, Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios.

También pone a la disposición de todos el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma, que detalla que el corte será en determinados horarios.

Distritos afectados por el corte de agua: Zonas y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas este viernes 17 de julio:

Sin agua en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Nuevo Horizonte, A.H. Fernando Belaúnde Terry zona José C. Mariátegui, A.H. Las Antillas, A.H. Asunción de Cachuy, A.H. Fernando Belaúnde Terry. Asimismo, Sedapal precisó que los siguientes sectores del distrito de VMT se verán afectados con el corte de agua el viernes:

Sin agua potable dede las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en VMT.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en A.H. Cerro Sauce Alto sector 1. Además, las siguientes zonas del sector 406 de SJL también afrontarán la suspensión temporal del servicio:

Corte de agua en SJL el 17 de julio.

Sin servicio temporal en Ate

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en A.H. Inmigrantes de Chincho.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán zona H, A.H. Huaycán zona L, A.H. Huaycán zona M, A.H. Huaycán zona O, A.H. Huaycán zona P.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. AVEP 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Calle Leonidas La Serre, calle Julio Rodavero, Av. La Alborada. Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. El Progreso 2do sector. Cuadrante: Av. Camino Real, Av. La Rivera, Av. 12 de Febrero, Av. El Pacayal, Río Chillón.

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Las Gardenias, Urb. Chacarilla del Estanque, Urb. Pancho Fierro, Urb. Santa María. Cuadrante: Av. Primavera, Av. De La Floresta, Av. Alejandro Velasco Astete, calle Mariel, jirón Batalla de San Juan, Av. Caminos del Inca.

Así que si pensabas hacer uso del agua potable en tu casa el viernes 17 de julio, lo ideal es identificar primero si tu distrito se verá afectado con el corte del servicio programado por Sedapal. Al menos seis distritos sufrirán la interrupción temporal.