Mesías Guevara: "Roberto Sánchez ha copiado una mala costumbre de Keiko Fujimori"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el excandidato presidencial y líder del partido morado, Mesías Guevara se refirió a la actitud de Roberto Sánchez y afirmó que habría adoptado prácticas que, según señaló, han sido propias de Keiko Fujimori.

Líder del partido mordado opina sobre accionar de Roberto Sánchez

Luego de que las autoridades electorales correspondientes oficializaran los resultados, el excandidato presidencial Mesías Guevara se pronunció sobre la postura de Roberto Sánchez, rival en la segunda vuelta de la lideresa de Fuerza Popular, quien no aceptó los resultados y solicitó una serie de revisiones al proceso electoral con el argumento de brindar mayor claridad a los comicios.

"Roberto Sánchez ha copiado una mala costumbre de Keiko Fujimori", señaló Mesías Guevara en exclusiva para Exitosa.

Dicha afirmación se da en un contexto pasado en el que, Keiko Fujimori perdió en el 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y aceptó democráticamente los resultados. Sin embargo, en su pronunciamiento, anunció que su partido representaría a los millones de electores que votaron por ella.

Posteriormente, tras perder las elecciones de 2021 frente a Pedro Castillo, Fujimori denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral e impulsó diversas acciones legales para impugnar actas de votación antes de la proclamación oficial de los resultados.

Una vez que el JNE oficializó el resultado, brindó un mensaje en el que reconoció la decisión de las autoridades electorales, aunque manifestó su desacuerdo con el proceso, esperando que en el futuro salga a la luz la verdad de todo el desarrollo.

Mesías Guevara menciona que el triunfo de Keiko Fujimori es ilegítimo

En declaraciones a Exitosa, el excandidato presidencial Mesías Guevara cuestionó la legitimidad del triunfo de Keiko Fujimori y afirmó que existen sectores que no confían en el proceso electoral.

"La encuesta del IEP dice que el 26% creen que ha habido fraude, 17% que ha habido serias irregularidades. Yo me quedo en ese 17%, ha habido serias irregularidades. Por lo tanto, hay 43% que no le creemos a la señora Fujimori, por lo menos en su elección (...) legalmente sí, pero no tiene legitimidad. El Jurado Nacional de Elecciones tiene todas las prorrogativas", señaló Mesías Guevara.

Finalmente, la intervención de Mesías Guevara cuestionó la postura asumida por Roberto Sánchez tras el desarrollo de las elecciones y sostuvo que sus acciones guardan similitudes con argumentos pasados en el que ha estado involucrada Keiko Fujimori al cuestionar los resultados oficiales con sus contendores pasados.