Corte de agua en Lima el 20 de junio: Verifica qué distritos se verán afectados y en qué horario

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes ya! Nuevo corte de agua sorprenderá a vecinos de Lima el 20 de junio. Conoce qué distritos serán afectados con la medida y en qué horario, de acuerdo al último reporte de Sedapal.

Motivo del corte de agua el 20 de junio

El sábado, varios vecinos de la capital se verán afectados con la suspensión temporal del servicio de agua potable el sábado debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará Sedapal.

La empresa estatal precisó que esas acciones, entre ellas limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, tiene como objetivo garantizar la continuidad del suministro y que llegue sin inconvenientes a los hogares de sus usuarios.

Es en ese marco, que insta a que tomen medidas preventivas como el almacenamiento del agua en recipientes limpios desde ya para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determindas horas.

Distritos y zonas sin servicio: Horario del corte de agua

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que el corte de agua será de forma temporal y en los siguientes distritos, zonas y sectores en específico, que también puedes verificar en este ENLACE:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Pro. Viv. Andrés A. Cáceres - Esq. Piérola. Suspensión del servicio por limpieza de reservorio.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en Asoc. Segundo Mercado López - Esq. Piérola. Asoc. UPIS 26 de Mayo - Esq. Piérola, Asoc. Valle del Mantaro del Perú - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé Ltda. - Esq. Piérola, P.V. Andrés Avelino Cáceres - Esq. Piérola.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Cristo Rey, A.H. Cruz de Chillón Valle La Ensenada, A.h. Virgen de Fátima Ampliación, A.H. Cruz de Chillón.

Recomendaciones ante el corte de agua en Lima

Ante el anuncio de que diversos sectores de Lima Metropolitana no contará con agua el 20 de junio, se aconseja tomar en cuenta los siguientes consejos para afrontar la suspensión del servicio de la mejor manera posible:

Almacenamiento del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.

Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Así que si tenías pensado hacer uso del agua potable en tu hogar este sábado 20 de junio, deberías revisar primero si tu distrito se verá afectado con el corte del servicio programado por Sedapal.