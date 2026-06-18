Corte de AGUA en Lima el 19 de junio: Revisa los distritos que serán afectados, según Sedapal

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua programado para el 19 de junio. Sedapal reveló qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados con la suspensión temporal del servicio este viernes. ¿Tu zona está incluida en la lista?

Sin agua en Lima: Motivo de la suspensión del servicio

Si pensabas hacer uso del recurso hídrico el viernes, ten primero en cuenta el comunicado de Sedapal, dado a conocer a través de su canal de difusión de WhatsApp, donde indica los sectores específicos en que ejecutará un nuevo corte del servicio.

De acuerdo al reporte, esta medida se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios y empalmes de tuberías para seguir brindando un servicio de calidad y optimizando el suministro. Por lo cual, la empresa estatal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios.

Asimismo, pone a disposición de los vecinos de la capital el número del Aquafono (01) 317-8000, para que puedan consultar sobre cualquier otro inconveniente sobre la conexión del suministro.

Distritos y zonas afectadas por corte de agua el viernes

A continuación, te detallamos el cronograma con los distritos y las zonas afectadas, así como los horarios establecidos para este viernes 19 de junio por Sedapal para que puedas tomar tus precauciones a tiempo:

Sin agua en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en APV San Pedro de Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Rosa de Lima, Asoc. Viv. 5 de Enero San Pedro de Carabayllo, Asoc. Viv. Las Brisas de Carabayllo, Asoc. Viv. Comité Vecinal 01 Brisas de Carabayllo, C.P. La Molina de San Diego, C.P. San Pedro, H.U. Boulevard de San Antonio de Carabayllo, P.V. Las Flores de Carabayllo, P.V. Los Ficus, P.V. Santa María Santa Inés, Urb. San Antonio de Carabayllo 3, 4 y 7.

hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Prop. Santa Rosa de Lima, Asoc. Viv. 5 de Enero San Pedro de Carabayllo, Asoc. Viv. Las Brisas de Carabayllo, Asoc. Viv. Comité Vecinal 01 Brisas de Carabayllo, C.P. La Molina de San Diego, C.P. San Pedro, H.U. Boulevard de San Antonio de Carabayllo, P.V. Las Flores de Carabayllo, P.V. Los Ficus, P.V. Santa María Santa Inés, de Carabayllo 3, 4 y 7. Asimismo, se precisó que en este distrito la suspensión se dará en los sectores de Urb. Oasis de Carabayllo, Asoc. Vivienda Ampliación Las Praderas de Carabayllo II etapa, Asoc. Vivienda El Nazareno, Asoc. Vivienda Chacarita, Asoc. Viv. Las Praderas de Carabayllo I etapa, Asoc. Viv. Los Jazmines de San Pedro de Carabayllo, Asoc. Viv. Monterrico, Asoc. Viv. San Felipe de Carabayllo, Asoc. Viv. Santa Rita, P.V. Las Dalias, P.V. Las Praderas de Carabayllo II etapa.

Sedapal reveló qué zonas se verán afectadas en Carabayllo.

En San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:55 p.m. en Urb. Semi Rústica Canto Grande, A.H. Huanta, Asoc. La Planicie, Urb. Canto Rey, Asoc. Los Pinos, A.H. San Juan Bautista, Urb. San Gabriel, Agru. Los Artesanos, Asoc. San Pablo, El Dorado, AF Virgen de Fátima, Mirador Medalla Milagros, Agru. Nueva Esperanza, Agru. Andrés Avelino Cáceres, Agru. Las Palmeras II, APV Los Jardines del Bosque.

Es así como Sedapal dio a conocer la lista, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, los distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua programado para el viernes 19 de junio.