Corte de LUZ en Lima y Callao el 19 y 20 de junio: Distritos y zonas que no tendrán servicio eléctrico

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y Callao. Pluz Energía Perú reveló qué distritos de la capital se verán afectados con la restricción temporal del servicio eléctrico el 19 y 20 de junio para que los usuarios tomen medidas previsionales.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

Si tenías pensado hacer trabajo remoto el viernes 19 y sábado 20 de junio, revisa primero si tu zona se quedará sin electricidad ante el corte de luz programado para esos días. Pluz precisó que la restricción del servicio se deberá a los trabajos de mantenimiento que realizarán con el fin de optimizar el suministro.

Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto en sus hogares o negocios por no contar con el servicio eléctrico.

Distritos afectados por corte de luz el 19 de junio

El corte de luz el 19 de junio afectará diversas urbanizaciones, asociaciones de vivienda y conjuntos residenciales ubicadas en distintos distritos de la capital, que te revelamos a continuación:

En Independencia

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en calle Las Amapolas cdra. 1, calle Los Claveles cdra. 1, calle Los Nogales cdra. 1, calle Los Pinos cdras. 1, 2, Av. Las Violetas cdra. 7, Av. Túpac Amaru km. 4.5. Jr. 23 de Diciembre cdras. 1, 2, 3, Jr. 37 Días cdras. 1, 2, 3, Av. María Parado de Bellido cdras. 1, 2, Av. Túpac Amaru cdra. 1, Jr. Faustino Sánchez Carrión cdras. 1, 2, Jr. Faustino Sánchez Carrión cdras. 1, 2, psje. Sta. Rosa cdra. 1, Jr. Los Tumbos cdra. 1, Jr. El Pueblo cdras. 1, 2, Jr. Independencia cdras. 1, 2, AHM. Independen. CV. Las Gardeni. Mzs. 33, 34.

En Carabayllo

Sin servicio en Carabayllo el 19 de junio.

En San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Brisas de Sta. Rosa Mzs. C, D, J, K, L, M, R, Urb. El Rosal Mzs. C, F.

En San Miguel

Desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Jr. Arica cdras. 5, 6, Jr. Francisco Bolognesi cdras. 3, 4, Jr. Miguel Grau cdra. 3, Jr. Tacna cdra. 5, Jr. Sta. Ana cdra. 3, Jr. Alfonso Ugarte cdra. 2.

Zonas sin electricidad el sábado 20 de junio

En Carabayllo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Lotización Chillón Mzs. D, E, G, H, I. Jr. Anta cdra. 49, Jr. Catac cdra. 5, calle Chasquitambo cdra. 5, calle Olleros cdra. 49, calle Pariahuanca cdras. 5, 6, calle Pira cdra. 6, calle Tapacocha cdra. 49, calle Vichay cdra. 49, calle Vinchay cdra. 49, Jr. Cajacay cdras. 5, 6, calle Parihuanca cdra. 4, 5, 6, 7, Urb. El Naranjal Mzs. F, K, V, Av. El Naranjal cdras. 5, 6, Av. Las Palmeras cdras. 48, 49, Jr. Catac cdras. 5, 6, Jr. Colcabamba cdra. 5, Jr. Marcará cdras. 49, 50, Jr. Pira cdras. 5, 6, Urb. El Parque de Naranjal Mzs. F, H, K, L, M, S, T, U, V.

hasta las 6:00 p.m. en Lotización Chillón Mzs. D, E, G, H, I. Jr. Anta cdra. 49, Jr. Catac cdra. 5, calle Chasquitambo cdra. 5, calle Olleros cdra. 49, calle Pariahuanca cdras. 5, 6, calle Pira cdra. 6, calle Tapacocha cdra. 49, calle Vichay cdra. 49, calle Vinchay cdra. 49, Jr. Cajacay cdras. 5, 6, calle Parihuanca cdra. 4, 5, 6, 7, Urb. El Naranjal Mzs. F, K, V, Av. El Naranjal cdras. 5, 6, Av. Las Palmeras cdras. 48, 49, Jr. Catac cdras. 5, 6, Jr. Colcabamba cdra. 5, Jr. Marcará cdras. 49, 50, Jr. Pira cdras. 5, 6, Urb. El Parque de Naranjal Mzs. F, H, K, L, M, S, T, U, V. Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Agrup. Los Palomares de Carabayllo Mzs. A, B, D, Asoc. Viv. San Isidro Labrador Mzs. A, B, D, Asoc. Peq. El Chaparral lote 8, parcela 12, Asoc. Viv. Autogestionaria San Mz. A, El Gitano Las Lomas de Carabayllo Mz. F, Fundo Sta. Inés Mz. D.

Sin luz en Independencia

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Panamericana Norte / Tomás Valle.

Si vives en algunos de esos distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el 19 y 20 de junio, es aconsejable tomar tus precauciones desde ya.