Ignacio Buse sorprendió al eliminar al italiano Flavio Cobolli y avanza a segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El peruano Ignacio Buse firmó una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar en sets corridos al italiano Flavio Cobolli, vigente campeón del ATP 500 de Hamburgo y actual número 12 del mundo. El triunfo del limeño lo instaló en la segunda ronda del torneo alemán y confirmó su gran momento en el circuito internacional.

Un triunfo que sacude el circuito ATP

El tenis peruano vuelve a ilusionarse. Ignacio Buse dio el golpe en el ATP 500 de Hamburgo luego de vencer por 6-2 y 7-5 al italiano Flavio Cobolli, uno de los jugadores más sólidos de la temporada y cuarto cabeza de serie del certamen alemán.

El encuentro se disputó en la Cancha Central del Am Rothenbaum y terminó con una ovación para el peruano, que mostró temple y agresividad desde el inicio.

Buse, actual primera raqueta nacional, dominó el compromiso con un tenis agresivo y efectivo desde el fondo de la cancha. El peruano logró quebrar el servicio de Cobolli en tres ocasiones y neutralizó la potencia del italiano con una estrategia basada en precisión y velocidad.

El primer set terminó rápidamente 6-2 a favor del nacional, mientras que en el segundo mantuvo la calma en los momentos decisivos para sellar el triunfo por 7-5.

"Sabía que podía ganarle. Entré a la cancha muy concentrado y convencido de mi nivel", declaró Ignacio Buse tras finalizar el encuentro.

El próximo reto será Jakub Mensik

La victoria cobra mayor relevancia debido al gran presente de Flavio Cobolli. El italiano llegaba como campeón defensor del ATP 500 de Hamburgo y venía de una destacada temporada, en la que consiguió el título en Acapulco y alcanzó la final del ATP de Múnich.

Con este triunfo, Buse continúa consolidándose como una de las principales promesas del tenis sudamericano. A sus 22 años, el limeño ya se encuentra entre los mejores 60 tenistas del ranking ATP y viene protagonizando una temporada histórica.

Tras avanzar a la segunda ronda, Ignacio Buse deberá enfrentar ahora al checo Jakub Mensik , actual número 28 del mundo, quien llega motivado tras vencer al alemán Jan-Lennard Struff en su debut. El duelo será una nueva prueba para el peruano, que buscará seguir sorprendiendo en la gira europea sobre arcilla.

El triunfo sobre Cobolli no solo representa una clasificación más para Ignacio Buse, sino también una señal clara del crecimiento que atraviesa el tenis peruano en el circuito internacional. Con actuaciones de este nivel, el joven nacional empieza a posicionarse como una de las grandes revelaciones de la temporada ATP.