Petroperú: Nuevo rescate financiero no está destinado a pagar sueldos o utilidades, aclara el MEF

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, anunció que Petroperú recibirá un nuevo salvataje económico de 2 mil millones de dólares para afrontar su crisis financiera y evitar el desabastecimiento de combustible. Sin embargo, precisó que estos recursos no serán destinados al pago de sueldos ni utilidades, sino a garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa estatal.

"Hemos puesto en el dispositivo, básicamente es para temas de adquisición de combustible y llevar a la operatividad. Pero eso no significa que vamos a pagar sueldos con esos recursos ni que vamos a pagar utilidades", sostuvo en conversación con Nicolás Lúcar.

Rescate financiero a Petroperú no se destinará a utilidades

Según lo estipulado en los decretos legislativos N° 677 y N° 892, Petroperú se encuentra obligada a repartir utilidades entre sus trabajadores, bajo el riesgo de ser multada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en caso de su incumplimiento.

Si bien la compañía cerró el año 2025 con pérdidas netas de 468,3 millones de dólares (menores al año anterior), obtuvo utilidades tributarias positivas, principalmente como consecuencia del tipo de cambio. Según su declaración ante la Superintendencia Nacionales de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), la empresa registró una Renta Neta Imponible de 53,2 millones 434.674 soles.

En este contexto, los trabajadores de la empresa exigen el cumplimiento del pago de las utilidades por parte de la empresa, pese a una deuda que asciende los 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el titular del MEF ha descartado que el actual rescate financiero sea desembolsado para utilidades y sueldos de los empleados.

"La idea es seguir apostando que estos recursos es para levantar a la empresa y no para seguir despilfarrando en líneas de gasto que no están orientadas a volver a poner en operatividad las refinerías y el proceso comercial que manejan", declaró.

Gobierno de Balcázar traza el camino de Petroperú

El ministro Rodolfo Acuña aseveró que el gobierno de José María Balcázar se encuentra trazando el camino que debe seguir la compañía estatal, con el objetivo de que las próximas gestiones continúen con el proceso. Asimismo, descartó un intento de privatización de la empresa.

"Hemos discutido mucho en el Consejo de Ministros. Si bien es cierto que nosotros estemos trazando el camino, esperamos que las gestiones que vengan continúen con este proceso y no lo paralicen", señaló.

En conclusión, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, descartó que el apoyo financiero a Petroperú sea destinado a pagar sueldos o utilidades de sus trabajadores.